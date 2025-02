Luta sindical agora é para conquistar tíquete-refeição

Mostrando um exemplar do jornal "O Combate" de outubro de 2009, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, relembroua luta sindicalpela cesta básica de alimentos, conquistada pelo Sindicato no dia 11 de fevereiro de 2010. "Muitos trabalhadores ainda não têm esse benefício, mas os empregados dos postos de combustíveis recebem cesta básica há 15 anos porque o Sindicato da categoria conseguiu para eles esse direito, e não foi através só da mesa de negociação, mas sim através também da Justiça do Trabalho" – ressaltou o sindicalista, acrescentando que "a luta continua, porque agora estamos lutando para que os frentistas de Minas Gerais recebam tíquete-refeição".

Foi realizada no dia 15 de janeiro a eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.

O processo eleitoral transcorreu em clima de total harmonia, com apresentação de Chapa Única, encabeçada pelo atual presidente da entidade, Luiz José da Silva.