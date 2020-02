Apesar da crise que assola o Brasil e os Sindicatos, SINTRAPOSTO ainda consegue doar material escolar a seus associados

| Página 2 |

Há muitos anos, a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG vem fornecendo, sempre no início de cada ano, vários artigos de material escolar a seus associados. “Dessa forma, a direção do Sindicato, preocupada com a difícil situação financeira vivida pelos trabalhadores de baixa renda, sempre contribuiu, dentro de suas possibilidades, para aliviar um pouco o fardo pesado que os associados da entidade sempre carregam na área educacional” – afirma o presidente do SINTRAPOSTO, Paulo Guizellini.

Segundo ele, “desta vez, no entanto, o Sindicato quase não conseguiu realizar esta obra por causa do arrocho que os Sindicatos trabalhistas de modo geral vêm sofrendo por parte dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, mas, felizmente, ainda conseguimos driblar esse arrocho governamental que vem inviabilizando os Sindicatos trabalhistas e, graças a Deus, apesar da terrível crise econômica e social que o Brasil está vivendo, conseguimos adquirir o material escolar”.

Assim, para incentivar os filiados do SINTRAPOSTO a estudarem e ajudá-los na manutenção de seus filhos na escola, o Sindicato, a exemplo dos anos anteriores, doou recentemente vários artigos de material escolar a todos os seus associados que se inscreveram para tal. “Esta é a forma que encontramos, já há muitos anos, para ajudar os nossos companheiros trabalhadores e seus filhos a estudarem e, neste momento tão difícil que o Brasil vive, quando grave crise econômica assola o nosso País, sendo que os estudos e o material escolar estão realmente muito caros, esta doação se faz ainda mais necessária e imprescindível” – assinala Guizellini.

Em seguida, ele acrescentou ter ficado muito satisfeito com o fato de o Sindicato ter podido dar a sua parcela de colaboração “modesta, mas espontânea, de boa vontade e de coração”, para amenizar um pouco a luta de seus associados na área educacional.

Segundo Guizellini, a Diretoria do SINTRAPOSTO achou por bem “bater de frente com o arrocho imposto pelo governo e fazer tal distribuição de material escolar para que os filhos dos frentistas, ou mesmo os frentistas que queiram estudar, possam frequentar as salas de aula, aprendendo mais e adquirindo qualificação profissional cada vez melhor, sem gastarem dinheiro com material escolar”.

O frentista Itamar de Paula recebendo material escolar das mãos do presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, que tem ao seu lado o diretor do Sindicato, Antônio de Souza.

O frentista Dejair Leonardo Santos Silva e seus filhos recebendo material escolar das mãos do vice-presidente do SINTRAPOSTO-MG, Rômulo Garbero (ao centro), e do presidente, Paulo Guizellini (à direita), no dia 31 de janeiro, na sede do Sindicato.



Beneficiados aplaudem atitude da Diretoria do Sindicato

A entrega do material escolar aos sindicalizados aconteceu na sede do SINTRAPOSTO-MG, na Rua Halfeld, nº 414, sala 609, Centro de Juiz de Fora, no dia 31 de janeiro. Na ocasião, muitos dos beneficiados fizeram questão de ressaltar a importância dessa doação e elogiaram a atitude da Diretoria do Sindicato.

O frentista Itamar de Paula, recebendo material para seu filho de 11 anos, destacou: “Acho excelente esse material. Essa ajuda do Sindicato é muito importante e chega numa boa hora porque, na situação em que se encontra o nosso País, tudo está muito caro, e esse material nos ajuda demais. Isso é muito bom”.

Da mesma forma, o frentista-caixa Luiz Cláudio de Souza Daniel, levando material para três filhos, disse que “esse material escolar é de excelente qualidade. E a quantidade também é muito boa, atendendo perfeitamente às nossas necessidades. Já faz muitos anos que eu pego este material aqui e posso garantir que isso é uma ajuda muito importante, serve muito para nós, pois em todo início de ano a gente sempre tem muitas despesas”.

Gilberto Fabiano de Souza, também empregado de posto de combustíveis, após pegar material para duas pessoas, afirmou que “isso é muito bom porque ajuda bem, pois o material escolar está muito caro. Essa ajuda do Sindicato é muito boa”.

E o frentista Dejair Leonardo Santos Silva, ao receber material para cinco crianças, ressaltou: “Na crise que a gente está enfrentando aí em todos os sentidos no Brasil, se não fosse o Sindicato, a gente estaria muito enrolado. Esse material é de excelente qualidade e é uma ajuda muito boa. O material escolar está muito caro e pesa muito no nosso orçamento doméstico. A diretoria do Sindicato está de parabéns por esta ótima atitude”.

O reconhecimento manifestado pelos associados beneficiados deixou muito contente o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, que assinalou: “A gente fica muito feliz por saber que os nossos companheiros trabalhadores estão satisfeitos com a atuação do Sindicato. Os associados contribuem para o fortalecimento do Sindicato. E a entidade retribui, dando material escolar e muitos outros benefícios aos associados”.

Diante de uma grande quantidade de material escolar, Guizellini fez questão de ressaltar: “Tudo isso foi comprado com recursos próprios do Sindicato e doado a todos os associados que se inscreveram para tal. E vale destacar: doado de boa vontade e de coração. Nesta hora, o nosso coração pulsa forte de tanta alegria por poder contribuir para que os trabalhadores e seus filhos possam estudar, apesar da crise terrível que o nosso País está vivendo”.