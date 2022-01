Campanha salarial dos frentistas continua sem definição

| Página 2 |

Minaspetro cancela reunião

Conforme “O Combate” noticiou no mês passado, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO e os Sindicatos dos trabalhadores dos postos de combustíveis de Minas Gerais, diante da dificuldade de acordo durante a quarta reunião, realizada no dia 15 de dezembro, objetivando a celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, resolveram marcar nova rodada de negociação para o dia 11 de janeiro de 2022.

Na ocasião, os representantes dos frentistas queriam que a nova reunião fosse realizada ainda em dezembro, mas o MINASPETRO disse que só podia se reunir novamente com a bancada dos trabalhadores em 2022 e, assim, ficou agendado novo encontro para o dia 11 de janeiro. Mas na véspera, no dia 10 de janeiro, o Sindicato patronal cancelou a reunião e nem marcou data para nova rodada de negociação.

Muito revoltado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG (que representa os empregados dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens desta Cidade e da Região), Paulo Guizellini, afirmou: “A quarta reunião resultou no agendamento de nova rodada de negociação direta entre as entidades no dia 11 de janeiro, mas a reunião foi cancelada na última hora sem que nova rodada de negociação fosse agendada para os próximos dias e sem que o SINTRAPOSTO-MG recebesse do MINASPETRO pelo menos um e-mail comunicando oficialmente o cancelamento”.

Guizellini conta que só ficou sabendo do cancelamento da reunião através do presidente do SINPOSPETRO-BH, Possidônio Valença, que lhe enviou mensagem pelo WhatsApp informando o ocorrido. Isso levou o presidente do SINTRAPOSTO-MG a afirmar: “O Sindicato patronal, ao deixar de comunicar oficialmente o cancelamento da reunião ao Sindicato que representa os empregados dos postos de gasolina de Juiz de Fora e da Região, demonstrou, mais uma vez, que não tem consideração pelos trabalhadores do setor”.

Para Guizellini, Sindicato patronal está “empurrando com a barriga” o processo de negociação

Em seguida, o presidente do SINTRAPOSTO-MG acrescentou: “E ao cancelar o encontro sem agendar nova rodada de negociação para os próximos dias, o Sindicato patronal deixou bem claro que, também mais uma vez, está empurrando com a barriga o processo negocial, o que prova definitivamente que ele é – e sempre foi – o único causador do atraso que sempre houve nas negociações para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria”.

De acordo com Guizellini, não havia necessidade de cancelamento da reunião. “Segundo o companheiro Possidônio, o motivo alegado pelo MINASPETRO foi o fato de um integrante da comissão negociadora do Sindicato patronal ter testado positivo para a Covid-19, estando sem sintomas graves, mas acontece que exatamente por causa da pandemia da Covid-19, o processo de negociação anterior foi realizado não só através de reuniões presenciais entre os Sindicatos como também de modo virtual, ou seja, por videoconferência, o que significa que o motivo alegado pelo MINASPETRO não justifica o cancelamento da rodada de negociação, pois a reunião poderia ter sido realizada de forma virtual”.

Assim, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais continua sem definição.

Até o fechamento desta edição, o MINASPETRO ainda não havia marcado nova reunião nem presencial nem virtual para prosseguimento da negociação.

