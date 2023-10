Campanha salarial dos frentistas: Sindicatos entregam pauta ao MINASPETRO

| Página 2 |

Conforme “O Combate” já noticiou em sua edição anterior, já começou a campanha salarial de 2023 dos frentistas de Minas Gerais.O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG realizou Assembleia Geral Extraordinária no dia 12 de setembro, abrindo, assim, a campanha salarial dos empregados dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens desta Cidade e da Região.

A data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores em decorrência da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de novembro, mas o SINTRAPOSTO-MG, que representa esses funcionários nesta Região, já está se movimentando no sentido de intensificar e agilizar a campanha salarial da classe.

Além do SINTRAPOSTO-MG, as outras entidades sindicais dos frentistas de Minas Gerais também já realizaram assembleias, aprovando, assim, a Pauta de Reivindicações Unificada, que dentro em breve vai ser negociada com a entidade patronal.

Conforme aconteceu nos anos anteriores, todas as entidades sindicais que representam os empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais vão novamente atuar em conjunto na campanha salarial deste ano. Juntas, no dia 27 de setembro, elas entregaram ao MINASPETRO, na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, a Pauta de Reivindicações Unificada, bem como um ofício pedindo a marcação de uma reunião para negociação das propostas dos trabalhadores contidas na referida minuta aprovada pela categoria. O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini,ressaltou: “Agora, estamos aguardando a resposta do MINASPETRO para que seja iniciada a negociação coletiva para lutarmos na mesa de negociação a fim de conseguirmos novos benefícios para a categoria e um reajuste salarial capaz de eliminar as perdas salariais decorrentes da inflação e garantir um ganho real para aliviar um pouco o sofrimento da nossa laboriosa classe profissional. Esperamos que a reunião seja marcada pelo Sindicato patronal o mais rápido possível para que a negociação não fique se alongando como já aconteceu em vários anos”.

Sindicato faz novo acordo para pagamento de PLR com valor maior a diversos frentistas

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG celebrou recentemente mais um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a empresa Cencosud Brasil Comercial Ltda. para pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados da empresa) a todos os seus empregados que trabalham na unidade Posto 568 (posto de combustíveis localizado na Ladeira Alexandre Leonel, nº 200, no BairroCascatinha, em Juiz de Fora) e na unidade Posto 572 (posto de combustíveis situado na Avenida Brasil, nº 6.123, no BairroMariano Procópio, também em Juiz de Fora).

Na avaliação do presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, o acordo “é altamente positivo para os trabalhadores beneficiados pelo mesmo, pois determina o pagamento de uma PLR com valor acima do valor da PLR determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO”.

Segundo Guizellini, “como não há dúvida de que os trabalhadores envolvidos pelo acordo firmado pela Cencosud com o Sindicato serão mais beneficiados porque eles vão receber uma PLR com valor superior aos valores determinados pela Convenção, seria ótimo se outros empregadores seguissem o bom exemplo da Cencosud e também celebrassem acordo desse tipo com o Sindicato”.

Guizellini salienta que “o Sindicato, como é óbvio, não tem poder para obrigar nenhuma empresa a firmar acordo para pagamento de PLR com valor maior do que o valor da PLR determinado pela Convenção, mas o Sindicato reivindica e espera que todas as empresas da categoria façam o mesmo que a Cencosud fez, até mesmo como uma forma de reconhecer o bom trabalho prestado pelos frentistas e, assim, incentivá-los a continuar servindo bem a todos que buscam o abastecimento de seus veículos nesses postos de combustíveis”.

De acordo com Guizellini, “o Sindicato espera que todos os trabalhadores se unam cada vez mais ao Sindicato para que, juntos, possamos alcançar melhores benefícios nas negociações coletivas”.