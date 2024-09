CHEGA DE SAFADEZA!

| Página 4 |

Em época de campanha eleitoral, muitos são os políticos demagogos que batem à nossa porta falando mentiras e fazendo promessas absurdas com o único objetivo de aliciar o nosso voto. Prometem mundos e fundos, usam até o nome de Deus em vão e, depois de eleitos, esquecem rapidamente tudo quanto prometeram, não se lembrando mais nem sequer do Deus Vivo e Poderoso. É por isso que a classe política caiu no descrédito do nosso povo, que melancolicamente vai soçobrando em frustração.

Na qualidade de diretor deste jornal (não sou, nunca fui e nem pretendo ser candidato a nada, é bom ressaltar), militando na área política há muitos anos e convivendo constantemente com vários políticos por dever de ofício, quero conclamar o amigo leitor ou a amiga leitora (que também é contribuinte) a não se deixar enganar por embustes e engodos de candidatos que só se lembram do povo em ocasiões eleitorais.

Não se iluda, amigo leitor ou amiga leitora. Precisamos saber discernir bem os candidatos para que possamos fazer uma boa escolha na hora de votar. Precisamos saber separar o jogo do trigo. Há muitos políticos desonestos e safados, mas também há políticos sérios e honrados. Poucos, infelizmente, mas há. Ai de nós, ai do mundo se todo mundo fosse vagabundo. Estaríamos irremediavelmente perdidos.

Cabe ao povo escolher bem, votando com consciência e lucidez e pensando somente nos interesses maiores da comunidade.

Chega de promessas!É preciso que o candidato ou a candidata mostre o que realmente fez. Chegou a hora da prestação de contas ao povo para que ele possa votar acertadamente. E se queremos uma Cidade cada vez melhor e um País mais desenvolvido, com progresso e justiça social, temos que votar acertadamente.

Nesta hora tão importante, quando o povo é chamado a decidir, através do voto, os destinos da Cidade nos próximos 4 anos, pesa sobre nós esta grande responsabilidade.

Está em nossas mãos a tomada de decisão para que tenhamos uma Cidade cada vez melhor, mais saudável e mais desenvolvida. É por isso que, por amor a Juiz de Fora, esta terra querida e agradável, onde nasci e me criei, conclamo o amigo leitor ou a amiga leitora a não se deixar iludir ou ludibriar na sua boa-fé.

A política é uma atividade vital e inerente ao ser humano. Política é coisa séria, pois ela se envolve na nossa vida e mexe com o nosso bolso, quer queiramos ou não. Por isso, não devemos pensar em votos brancos ou nulos, nem, principalmente, votar em maus políticos. Precisamos votar, e votar acertadamente.

Chegou a oportunidade de darmos um basta à politicalha e exaltarmos a política séria, limpa e honesta. APOLÍTICA de Aristóteles, Montesquieu e tantos outros grandes filósofos. Só depende de nós. Precisamos acertar na escolha, elegendo políticos honrados, batalhadores e que realmente estejam imbuídos do propósito de beneficiar o nosso povo e lutar pela elevação do nível desenvolvimentista da nossa Cidade.Talvez o amigo leitor ou a amiga leitora esteja pensando neste momento: “Mas será que existem políticos com tais qualidades?” Claro que sim. Felizmente, ainda há pessoas boas neste mundo conturbado.

Em todos os setores da vida humana, há pessoas boas e ruins. Na medicina, por exemplo, há médicos carniceiros, mas há também médicos bons e médicas competentes e que fazem da Medicina um verdadeiro sacerdócio. Da mesma forma, na política também há pessoas boas e ruins.

Há políticos picaretas, e muitos, mas também há bons políticos, pessoas honradas e lutadoras. E para que o amigo leitor ou a amiga leitora não tenha dúvida quanto a isso, eu cito um exemplo: o líder trabalhista Paulo Guizellini. Conheço-o muito bem, há mais de 30 anos. Aprendi a admirá-lo e respeitá-lo pela sua coragem e bravura cívica no combate aos inimigos do povo e, principalmente, aos exploradores do suor da tão sofrida classe operária. Conheço muito bem a sua luta, de longa data, contra pessoas que exploram covardemente o suor de pobres trabalhadores. Conheço muito bem o seu trabalho em benefício dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente frentistas. Sou testemunha de que ele sempre lutou em defesa do povo e sempre trabalhou incansavelmente em prol do desenvolvimento da nossa Cidade.

Posso garantir que Paulo Guizellini jamais decepcionará a classe trabalhadora, pois sempre brigou por ela e para ela como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG. Quem é leitor assíduo deste jornal sabe muito bem disso, pois Paulo Guizelliniestá sempre no nosso noticiário, já há muitos anos, denunciando todo tipo de safadeza dealguns exploradores que lesam covardemente pobres trabalhadores e trabalhadoras.

Tenho certeza absoluta de que o líder trabalhista Paulo Guizelliniserá, sem dúvida nenhuma, um excelente representante legítimo da tão menosprezada e sofrida classe operária, que Paulo tanto defende com unhas e dentes. E com o mandato de vereador, Paulo terá muito mais força para defender os trabalhadores e as trabalhadoras, ficando fortalecido e mais seguro na sua trincheira, que até aqui tem sido apenas a presidência do Sindicato.

Você, amigo leitor ou amiga leitora, já imaginou um presidente de Sindicato combativo como o Paulo Guizellini tendo nas mãosos poderes inerentes ao mandato de vereador? Seria, sem dúvida alguma, uma vitória muito importante para a classe operária, que poderia, assim, contar com um grande defensor na Câmara Municipal.

Não é do meu feitio fazer proselitismo neste jornal, mas nesta hora tão importante para a nossa Cidade e também para os trabalhadores e as trabalhadoras, quando as eleições de 6 de outubro oferecem à classe operária a oportunidade de ter uma representação legítima no poder político municipal,o amor a Juiz de Fora e o meu espírito trabalhista me impõem dizer, alto e bom som, levando em consideração o fato de ser “O Combate” um jornal do trabalhador para o trabalhador:O MEU CANDIDATO A VEREADOR É O LÍDER TRABALHISTA E COMUNITÁRIO PAULO GUIZELLINI, porque acho que a classe trabalhadora está precisando urgentemente de um representante legítimo na Câmara Municipal, para defender os verdadeiros interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Mas quero deixar bem claro que estou apenas dando testemunho de que existem bons candidatos. É lógico que quem decide é você. O voto é seu, e você é quem sabe o que fazer com ele. Mas por favor, por amor à nossa Cidade, por amor à comunidade e por amor a si próprio, já que você também faz parte da comunidade, pense bem, medite profundamente antes de votar. Precisamos votar certo, com consciência e desprendimento. Precisamos votar bem. Chega de safadeza na política! Não podemos perder mais tempo.

JOÃO MEDEIROS – Advogado e diretor do jornal “O Combate”