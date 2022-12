Comerciários ainda não têm reajuste salarial

| Página 2 |

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, Silas Batista da Silva, informou que ainda não foi fechado acordo com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora -SINDICOMÉRCIO-JF (Sindicato patronal) para celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, cuja data-base é 1º de outubro. “Nós estamos ainda em processo negocial, ou seja, não terminamos ainda a negociação, mas o processo negocial está complicado, de forma que está difícil fechar a Convenção Coletiva” – afirmou.

Silas disse que “a cada ano a negociação coletiva torna-se mais difícil”. Segundo ele, “em todos os anos, não há nenhum tipo de facilidade em negociação salarial de qualquer categoria, seja ela qual for; pelo contrário, há sempre muitas dificuldades, e, neste ano, como sempre, estamos enfrentando diversas dificuldades e, após várias rodadas de negociação, todas muito desgastantes, ainda não conseguimos fechar acordo mesmo já tendo se passado mais de dois meses após a nossa data-base”.

Falando sobre a sua expectativa em relação à negociação, Silas salientou: “Fizemos a nossa assembleia em setembro e, desde o dia 4 de outubro, a nossa pauta de reivindicações está com o Sindicato patronal. Agora, depois de várias reuniões e argumentações, já deixamos bem claro que a nossa proposta é a proposta final”. E Silas acrescentou: “Para uma inflação de 7,15%, nós entendemos que, com as perdas salariais, com as concessões que fizemos durante a pandemia, com o crescimento do PIB de mais de 4%, que tem de ser distribuído, temos que ter um ganho real. Começamos pedindo um valor mais alto, mas agora nós decidimos que não fechamos Convenção com menos de 8% de reajuste salarial”.

Silas assinalou que “o Sindicato não está com pressa, porque a data-base da categoria está garantida e, assim, quando sair o reajuste salarial, ele terá efeito retroativo a 1º de outubro, razão pela qual os empregadores terão que pagar aos seus funcionários as diferenças salariais acumuladas durante todo o período em que a negociação coletiva perdurar”.





Expectativa sobre o novo governo de Lula

Ao falar sobre a sua expectativa quanto ao novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023, o líder dos comerciários de Juiz de Fora, Silas Batista, ressaltou: “Esperamos que o País seja colocado nos trilhos, ou seja, que ele volte à normalidade, porque não é segredo nenhum, pelas manchetes dos jornais, o que foi posto aí, que nós vivemos quatro anos de anormalidade em tudo da democracia neste País. O que nós esperamos é que as instituições voltem a ser respeitadas; que a Constituição seja cumprida; que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário tenham cada um o seu devido lugar e todas as demais instituições deste País, que não vinham funcionando, passem a funcionar de agora para frente.”





Trabalhadores elegem nova Diretoria do SESERC

Foi realizada no dia 13 de dezembro a eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Empregados nos Sindicatos e nas Entidades de Representações de Classe de Juiz de Fora – SESERC-JF.

O processo eleitoral transcorreu em clima de total harmonia, com apresentação de Chapa Única, encabeçada pelo atual presidente da entidade, Anselmo Ítalo Leopoldino.

A votação superou o quórum folgadamente, com os trabalhadores votando maciçamente na Chapa encabeçada por Anselmo.

O advogado João Batista de Medeiros, diretor do jornal “O Combate”, continua a ocupar o cargo de suplente da Diretoria do SESERC-JF como integrante do Departamento Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG e representando também o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.





