Comerciários conseguem reajuste salarial com ganho real

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, Silas Batista da Silva, avaliou o acordo recentemente fechado com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – SINDICOMÉRCIO-JF (entidade patronal), ocasião em que foi celebrada a nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, cuja data-base é 1º de outubro.

Segundo Silas, “dentro da conjuntura atual do País e fazendo uma comparação com o que a gente vê nas análises de institutos de pesquisa que publicam resultados de negociações salariais em nível nacional, a nossa negociação não foi aquela que seria ideal e necessária, mas foi aquela que é possível dentro da conjuntura”.

Para o sindicalista, “o resultado da negociação nunca é o ideal, e sim o que é possível, mas no nosso entender foi satisfatório porque proporcionou a reposição integral de todas as perdas salariais decorrentes da inflação tanto no piso salarial da classe, que é a garantia mínima, quanto nos salários superiores ao piso, e até propiciou um ganho real de um por cento”.

Silas explicou: “Como tivemos um reajuste salarial de um ponto percentual acima da inflação e conseguimos manter todas as cláusulas sociais da nossa Convenção, além da condição especial de trabalho no mês de dezembro com folga compensatória, entendo que conseguimos uma boa negociação salarial dentro da conjuntura atual, pois muitas categorias em negociações que nós vimos aí, às vezes, não conseguiram nem reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) quanto mais ganho real, que nós conseguimos na nossa negociação, que é feita paralelamente com a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da condição especial de trabalho em dezembro”.

Silas disse que “os processos de negociação sempre são muito difíceis, mas mesmo assim a negociação neste ano foi uma das mais rápidas, já que conseguimos fechar o acordo ainda em outubro, ou seja, dentro do mês da data-base da categoria, de forma que o aumento salarial saiu já na folha de pagamento de outubro”.

O Sindicato conseguiu reajuste de 5,46% no piso e 5,2% nos demais salários da categoria (salários superiores ao piso). Assim, o piso salarial da classe em Juiz de Fora passou para R$ 1.524,00.

“… O anjo, porém, lhes disse: Não temais,

porquanto vos trago novas de grande alegria

que o será para todo o povo: é que vos nasceu hoje,

na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo; o Senhor”.

(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

Eis a mensagem com a qual queremos enviar o nosso abraço fraterno a todas as pessoas que neste momento festejam o Natal do Filho de Deus.

Ao findar mais um ano, desejamos agradecer a todos que colaboraram, de uma ou de outra maneira, para o fortalecimento da nossa laboriosa categoria profissional.

Queremos agradecer especialmente aos nossos companheiros comerciários que estiveram ao nosso lado no decorrer do ano de 2023, lutando por melhores salários e melhores condições de vida e de trabalho.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. São os sinceros votos do

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA

Silas Batista da Silva – Presidente

Diretores e funcionários