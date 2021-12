Condomínios aproveitam prazo e regularizam sua situação na questão do auxílio odontológico

| Página 4 |

Diversos condomínios aproveitaram a oportunidade para regularizar sua situação perante o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF na questão do auxílio odontológico de seus empregados durante o período acordado entre a entidade trabalhista e o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON na reunião virtual mediada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O encontro entre os dois Sindicatos para tratar do assunto, conforme “O Combate” já noticiou, foi mediado pelo Gerente Regional do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Juiz de Fora (GRTE/JF – Ministério do Trabalho), Sérgio Nagasawa, e resultou num acordo que garantiu a suspensão de ajuizamento de ações de cobrança por 45 dias e assegurou que eventuais débitos apurados pudessem ser parcelados no Programa de Assistência à Saúde Dental do Trabalhador – PRODENTE, instituído pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

Quem pediu ao Ministério do Trabalho para mediar a reunião a fim de se tentar solucionar o problema amigavelmente, sem necessidade de processo judicial, foi o SINDICON, que adotou tal providência logo após tomar conhecimento de que o SINDEDIF-JF havia resolvido ingressar com ação na Justiça contra alguns condomínios desta Cidade que não estavam cumprindo integralmente a Convenção Coletiva de Trabalho no tocante à cláusula que obriga a classe patronal a fornecer gratuitamente auxílio odontológico aos seus empregados e também aos seus familiares dependentes.

O presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, informou que “agora, já terminado o mencionado prazo, o Sindicato vai verificar se ainda existem empregadores relapsos nessa questão, e se houver, não há dúvida de que a entidade vai, sim, entrar com ação na Justiça contra eles, para que também respeitem a Convenção, pois a Constituição Federal manda que os Sindicatos trabalhistas defendam os direitos e interesses dos trabalhadores”.

Aumento salarial e outros benefícios para os trabalhadores dos condomínios já vêm aí

A campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora, iniciada no dia 15 de outubro, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores a ser negociada com o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal), já está a todo vapor, com o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores, já se movimentando bastante no sentido de intensificar e agilizar a nova campanha salarial da classe.

A data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de janeiro, mas o SINDEDIF-JF já encaminhou ao Sindicato patronal a referida pauta, juntamente com um ofício pedindo o agendamento de reunião para o início da negociação coletiva referente à data-base de 2022.

Falando ao jornal “O Combate”, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, disse acreditar que no início de janeiro de 2022 a categoria já terá a renovação da Convenção, o que significa que já vêm aí reajuste salarial e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios de Juiz de Fora, como, por exemplo, o novo valor do tíquete-alimentação.

SINDEDIF-JF participa de seminário sobre recuperação do mercado de trabalho

O presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, participou do seminário denominado “O poder de uma boa governança para a recuperação do mercado de trabalho”, promovido pela UGT-MG e pela Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais – FETHEMG.

O evento foi realizado no auditório do Ministério Público do Trabalho – MPT/MG, em Belo Horizonte, nos dias 11 e 12 de novembro.

Um dos palestrantes foi o ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, que na ocasião lançou o livro “Da governança à esperança”, publicado recentemente por ele.