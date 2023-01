Diretoria do Sintraposto toma posse para novo mandato

| Página 2 |

No dia 12 de janeiro, no Salão Nobre da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Juiz de Fora, foi realizada a Sessão Solene de posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegações Federativas do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG.

Os dirigentes empossados foram eleitos no dia 18 de outubro de 2022 para o exercício de novo mandato.

A solenidade foi coordenada pelo advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do SINTRAPOSTO-MG. Ele abriu os trabalhos saudando e agradecendo a todos os presentes, falando da finalidade do evento e registrando a presença dos convidados e de trabalhadores e trabalhadoras em postos de combustíveis de Juiz de Fora e Região.

O evangélico Ervânio da Silva, membro da igreja Assembleia de Deus, fez uma oração pedindo a Deus para abençoar o evento e a gestão da nova Diretoria do Sindicato.

Em seguida, foram convidadas para a composição da Mesa Diretora dos trabalhos as seguintes pessoas: Paulo Guizellini, presidente reeleito; Rômulo de Oliveira Garbero, vice-presidente reeleito; Carlos Henrique Pereira, 1º. secretário reeleito; Antônio de Souza, reeleito Conselheiro Fiscal Efetivo (todos eles do SINTRAPOSTO-MG); o sindicalista José Roberto Guimarães, membro do Conselho Fiscal do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora e representante da mencionada entidade no evento; os advogados Márcio Luiz de Oliveira e Israel de Sousa Guizellini, integrantes do Departamento Jurídico do SINTRAPOSTO-MG; e o presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva.

Quase todos os componentes da mesa fizeram uso da palavra.

Na sequência, Guizellini, invocando a proteção de Deus e cumprindo as disposições legais e estatutárias, declarou oficialmente aberta a Sessão Solene da Assembleia Geral Extraordinária da categoria. Logo após, Rômulo Garbero leu o Compromisso de Posse, no que foi acompanhado pelos demais dirigentes eleitos. Em seguida, Guizellini leu o Termo de Posse e fez a chamada individual dos eleitos para assinarem o referido Termo. Assim, após prestarem o Compromisso de Posse e assinarem o Termo, os eleitos foram declarados empossados e receberam suas credenciais.

Na sequência, o 1º tesoureiro reeleito da entidade, Luiz Geraldo Martinho, discursou em nome dos demais dirigentes empossados e dos funcionários do SINTRAPOSTO-MG, agradecendo a todos e todas e especialmente a Guizellini pela sua luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e em prol do Sindicato.

Guizellini, logo em seguida, proferiu belo discurso. Ele reiterou o compromisso da Diretoria empossada de contribuir para o fortalecimento do movimento sindical dos trabalhadores e o avanço da luta por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, notadamente os integrantes da categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO-MG.

Antes de Guizellini declarar oficialmente encerrada a Sessão Solene da AGE, o coordenador da solenidade dirigiu algumas palavras aos sindicalistas empossados, dizendo que os sindicalistas são aqueles homens imprescindíveis citados pelo filósofo alemão Bertolt Brecht quando ele disse: “Há homens que lutam um dia e são bons; há outros que lutam muitos dias e são muito bons; há também os que lutam um ano e são melhores; e há, ainda, os que lutam muitos anos e são muito melhores; mas há também os que lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis”.

Os integrantes da Diretoria, do Conselho Fiscal e das Delegações Federativas empossados são os seguintes: Paulo Guizellini, Rômulo de Oliveira Garbero, Carlos Henrique Pereira, Whesley de Alencar Batista Souza, Luiz Geraldo Martinho, Lázaro Santa Fé dos Santos, José Raimundo da Silva, João Sérgio Valentim, Marcelo Santa Fé Martins, Micael Ribeiro da Silva, Mauro Lúcio Pereira, Margarete Tavares Paiva Stefanon, Antônio de Souza, Pedro Coelho do Nascimento Neto, Antônio Carlos de Souza Lima, Olavo Sabino Barbosa, Paulo Batista Felix e Gilberto Wiliam da Costa.