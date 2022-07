Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação será realizado em quatro cidades mineiras

Belo Horizonte, Juiz de Fora, Lavras, Uberlândia foram os municípios escolhidos para aplicação da avaliação; inscrições podem ser feitas até 01 de agosto

Quatro cidades mineiras foram escolhidas para aplicar o Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) de 2022. Em Minas Gerais, as provas serão realizadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Lavras e Uberlândia. O certame é realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. As inscrições custam de R$ 107,00 a R$ 144,00 e devem ser realizadas até 01 de agosto pelo site www.fundatec.org.br.

A data provável de aplicação das provas é 18 de setembro de 2022. O Edital pode sofrer alterações. Acompanhe as atualizações pelo mesmo site. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo atendimento on-line Cybis (WhatsApp 51 99847-4972), pelo formulário no link contato.fundatec.org.br, a qualquer momento, ou pelos telefones (51) 3320.1000, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

POSCOMP – O Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) é um exame aplicado em todas as regiões do País. Em parceria com a Sociedade Peruana de Computação, desde 2006, o Exame passou a ser realizado no Peru. O POSCOMP testa conhecimentos na área de Computação e tem como objetivo específico avaliar os conhecimentos de candidatos a Programas de Pós-Graduação em Computação oferecidos no Brasil. A grande maioria dos Programas de Pós-Graduação no país utiliza, de alguma forma, o resultado do POSCOMP em seu processo seletivo.

O POSCOMP foi concebido para permitir que os candidatos a cursar Programas de Pós-Graduação em Computação possam participar dos processos seletivos em vários Programas no país, sem a necessidade de deslocamento para a sede de cada um dos Programas postulados pelo candidato, cumprindo assim um forte papel de inclusão social. Os candidatos que realizam o Exame têm acesso ao seu resultado, individualmente, bem como a indicação das questões certas e erradas, a média e o desvio padrão.

Valores das taxas de inscrição

a) para os candidatos associados na Sociedade Brasileira de Computação: R$ 107,00 (cento e sete reais);

b) para os candidatos NÃO associados: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);

c) para os candidatos, alunos de Graduação, não associados que realizarem a associação à SBC no momento da Inscrição – Inscrição COMBO*: R$ 133,00 (cento e trinta e três reais).

*Inscrição + anuidade, sendo válida apenas para alunos de graduação e mediante comprovante de matrícula

Informações Gerais

As inscrições ficarão abertas no período de 24/05 a 01/08/2022 e serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço www.fundatec.org.br. Data provável de aplicação da prova: 18/09/2022.