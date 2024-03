Frentistas ainda não têm reajuste salarial após seis reuniões

| Página 2 |

A campanha salarial de 2023 dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, iniciada no dia 12 de setembro do ano passado, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que começoua ser negociada com o Sindicato patronal no dia 30 de outubro (data da primeira rodada de negociação), ainda continua sem definição mesmo depois da realização de seis reuniões entre as partes no período de quase cinco meses.

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG (que representa esses trabalhadores nesta Cidade e na Região), os outros Sindicatos de frentistas de Minas Gerais e a Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – FENEPOSPETROrealizaram no dia 19 de março a sexta rodada de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, objetivando a celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria para fixação de aumento salarial, com estabelecimento dos novos valores do salário-base da classe, da cesta básica de alimentos e da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) das empresas, além de vários outros benefícios, como, por exemplo, a concessão de tíquete-refeição aos trabalhadores, conformeo pedido feito pelas entidades trabalhistas em sua pauta de reivindicações encaminhada em setembro ao Sindicato patronal.

Iniciada às 14h35min, com uma hora e cinco minutos de atraso, a sexta reunião, queaconteceu na sede do MINASPETRO, em Belo Horizonte, terminou às 17h04min.Os representantes da classe patronal não apresentaram nova proposta para tentativa de acordo para celebração da nova Convenção, mantendo a mesma proposta apresentada na reunião anterior, realizada no dia 22 de fevereiro.

Para o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, a proposta do MINASPETRO apresentada na quinta e na sexta rodadas de negociação (3,1% de reajuste salarial; 3,1% de reajuste no atual valor da cesta básica de alimentos, que passaria, então, a ser de R$ 175,00;e fixaçãodo valor de apenas R$ 100,00 para a PLR) “não atende às mínimas necessidades dos frentistase representa mais arrocho salarial, razão pela qual foi veementemente rejeitada por todos nós, representantes dos trabalhadores”. Segundo Guizellini, “já houve seis reuniões, mas nenhuma proposta digna de aceitação”.

“Trabalhadores estão sendo tratados como escravos” – afirma Guizellini

Diante da dificuldade de acordo, após duas horas e meia de negociação,os representantes dos frentistas e os da classe patronal resolveram marcar nova reunião.Os representantes dos trabalhadores queriam que a nova rodada de negociação fosse agendada para os próximos dias, ainda no mês de março, mas o MINASPETRO disse que só podia se reunir novamente com as entidades sindicais dos trabalhadores no dia 11 de abril. Isso levou Guizellini a afirmar: “Ao agendar novo encontro somente lá para o próximo mês, o Sindicato patronal mostra que os trabalhadores dos postos estão sendo tratados como escravos, não recebendo reajuste salarial para o devido sustento de si próprios e de suas famílias, sendo que o MINASPETRO é o único causador do atraso das negociações”.

Guizellini disse que conta com o apoio de todos os trabalhadores representados pelo SINTRAPOSTO-MG na luta por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a classe. “Só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando, principalmente nesta hora difícil de negociação da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, quando o apoio dos trabalhadores à nossa luta é extremamente necessário para que possamos ter mais força na mesa de negociação” – assinalou o sindicalista.

Maiores informações sobre a campanha salarial da categoria podem ser obtidas na Secretaria do Sindicato, na Rua Halfeld, nº 414, sala 609, Centro de Juiz de Fora, ou pelos telefones (32) 3216-3181 e 3213-7565 ou pelo e-mail da entidade (sintrapostomg@gmail.com)ou também pelo WhatsApp (9-9817-5252).

* Além do SINTRAPOSTO-MG, participam da negociação coletiva com o MINASPETRO todas as entidades que representam os demais empregados dos postos de combustíveis neste Estado, as quais estão atuando em conjunto, com pauta de reivindicações unificada, e são as seguintes: FENEPOSPETRO; Sindicato de Belo Horizonte e Região; Sindicato de Muriaé e Região; Sindicato de Poços de Caldas e Região; Sindicato de Uberaba e Região; e Sindicato do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

“O COMBATE” NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES

LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTÍCIAS: