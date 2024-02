Frentistas continuam sem reajuste salarial

| Página 3 |

“Quatro reuniões e nenhuma proposta patronal” – afirma sindicalista

Quase dois meses depois da reunião anterior, aconteceu no dia 7 de fevereiro a quarta reunião dos representantes dos empregados nos postos de combustíveis de Minas Gerais, entre os quais o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, objetivando a celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria para fixação dos novos valores do salário-base da classe, da cesta básica de alimentos e da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) das empresas, além de outros benefícios.

Após seis horas de conversações, os representantes dos trabalhadores e os da classe patronal novamente não chegaram a nenhum acordo. Segundo o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, “até agora, ou seja, até o final da quarta reunião, o Sindicato patronal ainda não apresentou nenhuma proposta, deixando os empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais sem reajuste salariale sem os novos valores da cesta básica de alimentos e da PLR”.

Continua, portanto, sem definição a campanha salarial dos frentistas deste Estado.

Iniciado às 13h40min, o encontro terminou às 19h40min e ocorreu na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, mesmo local em que foram realizadas as três reuniões anteriores, quando também não houve acordo após várias horas de conversações.

Diante da dificuldade de acordo, as entidades resolveram marcar nova reunião. Os representantes dos frentistas queriam que a quinta reunião fosse realizada no dia 15 de fevereiro, logo após o Carnaval, mas o MINASPETRO disse que só podia se reunir novamente com a bancada dos trabalhadores no dia 22 ou 23 de fevereiro.

Assim, o novo encontro foi marcado para o dia 22 de fevereiro.

Portanto, a campanha salarial da classe, que teve início no dia 12 de setembro de 2023, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o MINASPETRO, ainda vai demorar mais.

Guizellini espera que Sindicato patronal “não insista no absurdo de continuar mantendo proposta zero”

Falando ao jornal “O Combate” sobre a sua expectativa em relação à próxima reunião, o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, disse esperar e acreditar que “a Comissão Negociadora do MINASPETRO não vai insistir no absurdo de não apresentar nenhuma proposta na mesa de negociação, ou seja, continuar mantendo proposta zero, mas sim vai apresentar alguma proposta que seja pelo menos digna de avaliação, como recomendam o bom-senso e a lógica”.

Em seguida,Guizellini acrescentou:“Ora, não faz sentido e não tem cabimento uma das partes negociadoras regredir ou estacionar durante o andamento de um processo de negociação quando o certo e o lógico é avançar, pois é para frente que as pessoas andam, e não para trás, como caranguejo. Por isso, temos que esperar e acreditar que o Sindicato patronal, que pelo menos até agora vem se mantendo irredutível em sua proposta de arrocho salarial, não vai repetir tal absurdono próximo encontro, que esperamos seja realmente uma rodada de negociação e não apenas uma mera reunião, atrasando ainda mais o processo de negociação”.