Funcionários dos condomínios residenciais ganham R$ 3.732,00 a mais em 12 meses

Trabalhadores dos condomínios ganham mais do que os empregados que não têm Sindicato exatamente porque os trabalhadores dos condomínios têm Sindicato

Os trabalhadores não organizados em Sindicato recebem apenas o salário mínimo vigente no Brasil, hoje fixado em R$ 1.212,00, enquanto os empregados que têm Sindicato recebem mais do que o salário mínimo. Por quê? Justamente por isto: porque eles têm Sindicato. Assim, eles têm direito ao piso salarial da classe, que geralmente é superior ao salário mínimo. Já explicamos isso na edição anterior deste jornal.

Se outras razões não existissem, bastaria este motivo para justificar a utilidade e a importância do Sindicato trabalhista na vida dos trabalhadores.

Na verdade, são vários os aspectos que mostram que o Sindicato trabalhista é muito importante na luta dos trabalhadores por melhorias salariais e por melhores condições de vida e de trabalho. Mas não há dúvida de que o mais importante de todos esses aspectos é justamente o fato de que o salário recebido por trabalhadores integrantes de categorias organizadas em Sindicato é sempre (ou quase sempre) superior ao salário mínimo.

No caso, por exemplo, dos funcionários dos condomínios residenciais de Juiz de Fora, o atual piso salarial desses trabalhadores é de R$ 1.360,00, desde 1º de janeiro de 2022, sendo, portanto, R$ 148,00 a mais do que o salário mínimo vigente no Brasil. Isso só no piso salarial, sem falar na remuneração total, pois como todos esses trabalhadores passaram a ter direito, como conquista do Sindicato, desde 2014, ao tíquete-alimentação, agora no valor mínimo de R$ 163,00, a remuneração mínima (incluindo o valor do tíquete-alimentação) dos empregados dos condomínios residenciais passou para R$ 1.523,00. Assim, os empregados dos condomínios residenciais ganham mensalmente R$ 311,00 a mais do que recebem os empregados que ganham salário mínimo. Isso por mês!

Vale a pena calcular quanto isso dá em 12 meses (período de vigência da Convenção Coletiva de Trabalho que garante esses benefícios aos empregados dos condomínios). São 13 salários (12 durante o ano + o 13º), além do pagamento das férias e do depósito mensal do FGTS, mas vamos contar apenas os 12 salários mensais.

Na edição anterior deste jornal, fizemos os cálculos no caso dos funcionários dos condomínios comerciais e centros comerciais (“shoppings centers”).

Hoje, estamos fazendo os cálculos no caso dos trabalhadores dos condomínios residenciais.

Só nos 12 salários a diferença é a seguinte: os empregados dos condomínios residenciais recebem R$ 3.732,00 a mais do que recebem os empregados que ganham salário mínimo. Vale repetir: isso só nos 12 salários do ano, sem contar o 13º salário, o FGTS, o 1/3 (um terço) do valor das férias, etc.

Luiz mostra outros benefícios oferecidos pelo Sindicato aos trabalhadores dos condomínios

Após observar essas vantagens recebidas pelos empregados dos condomínios, o presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, afirmou: “Os nossos companheiros trabalhadores devem reconhecer a importância do Sindicato. Afinal, se este Sindicato não existisse, os companheiros que trabalham nos condomínios estariam recebendo apenas o salário mínimo, sem estas vantagens que fazem a diferença entre os ganhos dos trabalhadores organizados em Sindicato e os recebimentos dos trabalhadores que não têm uma entidade sindical para defender seus interesses”.

Em seguida, Luiz acrescenta: “Mas graças à existência deste Sindicato e à nossa luta em defesa dos interesses da categoria, os companheiros trabalhadores representados por esta entidade recebem um piso salarial bem superior ao salário mínimo vigente no País”.

Continuando, Luiz salienta: “Isso sem falar nas outras melhorias que este Sindicato já conquistou para a nossa laboriosa classe profissional. Exemplificando, podemos citar o adicional noturno de 25% (sendo que a legislação prevê apenas 20% para os empregados urbanos) e o adicional de hora extra de 75% (a Constituição Federal garante apenas 50%), além dos benefícios oferecidos pelo Sindicato aos associados e seus dependentes na área assistencial (assistências médica, odontológica e jurídica)”.

Em seguida, o sindicalista acrescenta: “Além disso, há outros benefícios também muito importantes conquistados pelo Sindicato para a categoria, entre os quais a aposentadoria garantida e o abono de falta ao trabalho do empregado que necessitar assistir os filhos menores de 14 anos ou inválidos ao médico”.

Finalizando, Luiz arremata: “Esses benefícios conquistados pelo Sindicato para essa importante classe profissional mostram a grande importância do Sindicato na vida dos trabalhadores. Por isso, vale ressaltar que seria ótimo para a entidade trabalhista e consequentemente para os próprios trabalhadores se todos eles, até mesmo numa demonstração de gratidão, reconhecessem isso e dessem mais valor à sua entidade de classe”.

Maiores informações sobre tais benefícios e demais determinações da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria poderão ser obtidas na Secretaria do SINDEDIF-JF, na Avenida Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro de Juiz de Fora, ou pelo telefone 3215-9461.