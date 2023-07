MINASPETRO rejeita pedidos dos frentistas

| Página 2 |

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO enviou e-mail ao Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG no dia 6 de junho em resposta à pauta de reivindicações que lhe foi encaminhada pelo SINTRAPOSTO-MG e pelas demais entidades sindicais que representam os frentistas neste Estado para negociação durante o encontro quadrimestral que deveria ser realizado entre as entidades no dia 7 de junho a pedido das entidades trabalhistas. No e-mail, o Sindicato patronal rejeita todas as reivindicações dos frentistas incluídas na minuta.

Prevista na cláusula 35ª da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria como encontro quadrimestral, a reunião aconteceria, como ocorreu em anos anteriores, na sede do SINTRAPOSTO-MG, em Juiz de Fora.

Na pauta, os representantes dos frentistas pediam ao MINASPETRO a concessão de antecipação salarial, reajuste da cesta básica de alimentos e fornecimento de vale-refeição.

Antecipação salarial, reajuste da cesta básica e vale-refeição

A data-base (ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção) da classe é 1º de novembro, mas o SINTRAPOSTO pediu a realização de tal encontro a fim de solicitar ao Sindicato patronal a concessão de benefícios para os frentistas, principalmente a antecipação de reajuste salarial para a recomposição dos salários corroídos pela inflação.

Na pauta, as entidades pediram que todos os salários dos empregados dos postos de combustíveis, lava-rápido, estacionamentos e lojas de conveniências deste Estado fossem reajustados em 3% a partir de 1º de julho de 2023, a título de antecipação salarial. “Se o Sindicato patronal tivesse atendido ao pedido, este índice seria aplicado sobre os valores dos salários da categoria referentes ao mês de junho de 2023, como forma de se repor as perdas salariais decorrentes da inflação, recuperando-se, assim, o poder aquisitivo dos salários da categoria corroídos pela inflação” – explicou o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini.

As entidades pediram também que o valor da cesta básica de alimentos, prevista na Convenção, fosse reajustado também em 1º de julho de 2023, a título de antecipação de valores para reposição de perdas causadas pela inflação, mediante a aplicação do percentual de 30% sobre os valores da cesta básica de alimentos da categoria referentes ao mês de junho de 2023, como forma de se repor as perdas decorrentes da inflação, recuperando-se, assim, o poder aquisitivo do valor da cesta básica da categoria corroído pela inflação.

Também consta da pauta o pedido de fornecimento de vale-refeição para os trabalhadores, a partir de 1º de julho de 2023, no valor facial de R$ 26,00, em quantidade igual ao número de dias do mês.

Superintendente do Ministério do Trabalho se reúne com sindicalistas em JF

O Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais (MTE-MG), Dr. Carlos Calazans, esteve reunido com diversos presidentes e outros representantes de Sindicatos trabalhistas e patronais de Juiz de Fora e de outras cidades da Zona da Mata no auditório do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora na noite de 31 de maio.

Definir as pautas de reivindicações das entidades sindicais e o plano de ação do MTE na gestão atual, estabelecendo prioridades, foi o principal objetivo da reunião, que contou também com a presença do Gerente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Dr. Sérgio Nagasawa, e do Auditor Fiscal do Trabalho, Dr. José Tadeu de Medeiros Lima.

Os principais temas tratados e definidos foram a volta (e de maneira intensificada) da fiscalização nos mais diversos setores, o combate implacável ao trabalho semelhante à escravidão e a reestruturação física e humana do MTE, inclusive com previsão de realização de novo concurso público.

Também foram abordados assuntos referentes à centralização da ordem de comando em polos de referência e à revisão de tópicos da chamada “reforma trabalhista”, inclusive com a volta da obrigatoriedade da homologação sindical de rescisões de contratos de trabalho.

Ficou definido também que Calazans deverá voltar a Juiz de Fora muito em breve para novo encontro com líderes sindicais da Cidade e Região.

* Estavam presentes na reunião, entre outros, os seguintes sindicalistas: Silas Batista da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de JF; Márcio Tavares, presidente do Sindicato dos Condomínios de JF e Região; Anderson Stehling, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de JF; Márcio Mendes de Almeida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de JF; Gabriel Veiga, presidente do SINTHAC de Cataguases; Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente do Sindicato dos Empregados nos Sindicatos e nas Entidades de Representações de Classe de Juiz de Fora – SESERC-JF; Paulo Guizellini, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG; e Luiz José da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.