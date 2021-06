O dia especial de um profissional essencial

| Página 4 |

Sindicato quer garantir remuneração dobrada para quem trabalhar nesse dia

Ele está sempre nas entradas e saídas de edifícios residenciais e comerciais, escolas, hotéis, empresas, indústrias, escritórios e outros estabelecimentos, atendendo quem chega, respondendo a perguntas de quem procura alguém ou deseja algo nesses locais, entregando correspondências, dando informações a visitantes e outras pessoas, vigiando esses lugares, observando a entrada e a saída de pessoas e veículos, e até advertindo (claro que de maneira educada e amistosa) as pessoas que perturbem o sossego e a ordem desses locais ou ultrapassem os limites de seus direitos.

Essas dicas já são suficientes para se perceber quem é a pessoa que tem essas funções?

Claro, não há nenhuma dúvida: É O PORTEIRO!

Cargo cheio de tarefas e responsabilidades, a função de porteiro exige muita habilidade e atenção redobrada, pois o porteiro tem que ficar atento a tudo e a todos à sua volta e precisa ter muito cuidado no trato com as pessoas.

O porteiro tem que ser educado, cortês, solícito e agradável para transmitir uma boa imagem do local em que trabalha. Há quem diga que o porteiro é o “cartão de visitas” do estabelecimento.

Em 9 de junho é comemorado o Dia do Porteiro, profissional essencial em vários locais de trabalho, inclusive em condomínios.

Segundo o presidente do Sindicato que representa esses trabalhadores nesta Cidade (Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF), Luiz José da Silva, há anos a entidade vem lutando perante o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira (Sindicato patronal) pela criação do “DIA DA CATEGORIA” em nível convencional, ou seja, instituindo tal dia especial através da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. “A nossa luta é no sentido de incluir na Convenção uma cláusula instituindo o Dia da Categoria, isto é, declarando o dia 09 (nove) de junho como sendo o dia dos trabalhadores abrangidos pela Convenção, sendo garantida a remuneração dobrada das horas trabalhadas nesse dia, para que os porteiros e demais empregados dos condomínios de Juiz de Fora possam comemorar esse dia com um pouco mais de alegria, recebendo remuneração dobrada quando trabalharem nesse dia que lhes é dedicado” – afirma Luiz.

Mas enquanto isso não acontece, pois o Sindicato ainda não conseguiu lograr êxito nessa luta, já que o Sindicato patronal, argumentando que os condomínios não podem arcar com mais despesa, tem resistido muito a essa reivindicação dos trabalhadores do setor, os porteiros de Juiz de Fora continuam a comemorar o seu dia recebendo homenagens de síndicos, condôminos, empresários, pessoas gradas do povo e, especial e expressamente, as homenagens da entidade sindical que representa a categoria (ver abaixo mensagem do Sindicato para os porteiros).

AOS PORTEIROS

Com total sinceridade e singeleza de coração, queremos enviar o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns, a todos os COMPANHEIROS PORTEIROS de condomínios residenciais, comerciais e mistos de Juiz de Fora pelo “DIA DO PORTEIRO” (9 de Junho).

Vale lembrar que é o PORTEIRO quem trabalha exaustivamente na dianteira do condomínio, atendendo os condôminos e as pessoas que chegam ao local.

Com seu valioso e precioso trabalho, o PORTEIRO desempenha o seu importante papel para garantir o bem-estar dos condôminos e a tranquilidade do condomínio.

A propósito, é bom lembrar também que uma pesquisa divulgada em 2012 revelou que os porteiros são os melhores amigos dos idosos.

Por esta e outras razões, todos os PORTEIROS merecem os cumprimentos e as homenagens de todas as pessoas, especialmente os cumprimentos e as sinceras homenagens do

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

Luiz José da Silva – Presidente

e demais diretores