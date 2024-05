Para Silas, 1º de Maio sempre deve ser comemorado

| Página 3 |

Falando ao jornal “O Combate” sobre o Dia do Trabalhador, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, Silas Batista da Silva, disse que “não podemos deixar de dar ênfase ao 1º de Maio sempre, porque é um marco de luta para todas as pretensões de toda a classe trabalhadora, não podendo deixar de ser comemorado de forma nenhuma, ainda que as coisas não estejam boas ou não estejam caminhando bem”.

Segundo o sindicalista, “o trabalhador está sempre correndo atrás de prejuízo financeiro ou de cláusulas sociais ou de novas legislações que tramitam no Congresso Nacional. Então, temos que estar sempre vigilantes e sempre em busca do melhor para a classe trabalhadora. Falar que nós temos o que comemorar, é evidente que não, pois ainda falta salário justo, falta uma série de outros complementos que a classe trabalhadora demanda e que ainda não conseguiu, mas as entidades sindicais e as representações sociais estão aí para fazer justamente cumprir o papel delas que é fomentar, discutir e pressionar quem e onde de direito, seja a classe empresarial, seja o Congresso Nacional, seja o que ou quem for, para poder reivindicar seus direitos e conseguir suas conquistas”.

Para Silas, “não podemos negar que quando se pega todos os indicadores macroeconômicos, vê-se que eles melhoraram. Você tem um PIB (Produto Interno Bruto) mais alto, juros mais baixos, inflação controlada, respeitabilidade do exterior, você tem perspectiva. Mas é evidente que para um país que há muito tempo vem crescendo abaixo da média, ainda é preciso fazer uma série de reajuste, como, por exemplo, a reforma que nós temos tramitando no Congresso. Só que a gente vê que os indicadores estão melhorando. O índice de desemprego, por exemplo, baixou para níveis menos insuportáveis. Já chegou a 14% e hoje está em torno de 7%. Então, quando a gente pega as políticas macroeconômicas, apesar de todas as circunstâncias, a gente vê que os indicadores estão melhorando”.

Como 2024 é um ano eleitoral, Silas tem um recado para a classe trabalhadora: “Em toda eleição, o trabalhador (aliás, o povo de modo geral) tem que atentar para aqueles candidatos que têm credibilidade e que fazem algum compromisso, se eleitos forem, para a gente poder ombrear com eles. Vale lembrar também a importância das eleições municipais porque elas já são uma prévia do que vem daqui a dois anos, quando teremos eleições de governador, senador, presidente, deputado estadual e deputado federal. Então, é toda uma engrenagem, daí a responsabilidade de você já começar a se alinhar nos municípios com aqueles que vão estar lá em Brasília alinhados com as propostas e com os pleitos dos trabalhadores da classe social mais necessitada de modo geral”.

“Não é bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto (…) vem da mão de Deus”.(Livro de Eclesiastes 2:24)

Estas palavras sagradas, pronunciadas pelo grande sábio Salomão num instante de inspiração divina, mostram que o trabalho é um direito sagrado do ser humano para garantir o seu próprio sustento e o de sua família, razão pela qual não pode ser negado a ninguém. Daí a grande necessidade da criação de postos de trabalho para que sempre haja empregos para todos.

Paralelamente a isso, é extremamente necessário que haja também, por parte dos governantes e dos empregadores, maior reconhecimento da grande importância do papel exercido pela classe trabalhadora no processo desenvolvimentista do nosso querido Brasil, de modo que sejam oferecidos salários mais dignos e melhores condições de vida e de trabalho a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, que constroem a cada dia a grandeza deste País.

Que este DIA DO TRABALHADOR seja proveitoso para um momento de meditação sobre esta mensagem com a qual queremos abraçar afetuosamente a todos os companheiros trabalhadores e todas as companheiras trabalhadoras, especialmente os comerciários e as comerciárias.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA

A Diretoria

A morte do maior sindicalista do Brasil aos 103 anos

O ex-sindicalista e ex-deputado estadual ClodesmidtRiani faleceu aos 103 anos de idade no dia 4 de abril.

Riani foi o maior sindicalista de toda a História do Brasil, tendo sido presidente da CNTI (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria) e do antigo CGT (Comando Geral dos Trabalhadores) na década de 60. Era muito ligado ao então presidente da República, João Goulart, razão pela qual foi cassado e preso de maneira injusta e covarde pela ditadura militar que se instalou neste País em 1º de abril de 1964, quando Jango foi derrubado pelos militares golpistas.

Em sua residência, no Centro de Juiz de Fora, Riani construiu um acervo que conta toda a sua história de luta em defesa dos trabalhadores brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou nas redes sociais que Riani “protagonizou a conquista do 13º salário, sendo grande referência na luta por direitos dos trabalhadores e da democracia”.

Em 2003, quando “O Combate”, fundado em 1952, comemorou seus 51 anos com uma solenidade e festa na Associação Comercial de Juiz de Fora, Riani foi um dos agraciados por este jornal com o diploma de Honra ao Mérito por sua luta em defesa dos trabalhadores do Brasil.