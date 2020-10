Sindicato convoca trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios para início da campanha salarial

| Página 4 |

O Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF está convocando todos os trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios de Juiz de Fora (associados ou não) para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da categoria a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, às 17 horas, em 1a convocação, ou, caso não haja “quorum”, às 18 horas em 2a convocação, na sede do Sindicato, na Av. Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro, para elaboração, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser encaminhada ao Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – SINDICOMÉRCIO-JF com vistas à celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021.

A data-base da categoria é 1º de maio. Data-base, como se sabe, é o momento de concessão de reajuste salarial e outros benefícios trabalhistas pelo Sindicato patronal. Para isso, o Sindicato dos trabalhadores tem que enviar ao Sindicato patronal uma pauta de reivindicações que precisa ser aprovada pelos trabalhadores reunidos em assembleia. Todos os anos, desde 2016, quando foi criada a data-base da classe, o Sindicato vinha convocando assembleia da categoria no mês de abril. Neste ano, no entanto, a entidade se viu impedida de fazê-lo por causa da pandemia do novo Coronavírus. Mas agora, com a flexibilização das regras do distanciamento social decretado pela Prefeitura de Juiz de Fora, o Sindicato resolveu convocar a categoria para a assembleia.

Os trabalhadores vão elaborar, discutir e aprovar a pauta de reivindicações da categoria a ser negociada com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, entidade que legalmente representa a classe patronal (as empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais desta Cidade). Assim, esses trabalhadores vão dar início à sua quinta campanha salarial.

E dentro em breve, os funcionários das imobiliárias e administradoras de condomínios desta Cidade terão sua quinta Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Tal documento, que tem força de lei, e é renovado a cada ano, sempre na data-base da categoria, vai vigorar (com efeito retroativo) no período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2021.

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, salientou que “dentro em breve, após a negociação coletiva com o Sindicato patronal, estaremos renovando a Convenção desses companheiros trabalhadores, quando então serão reajustados os salários e os pisos salariais da classe e deverão ser estabelecidos para a categoria vários outros benefícios”.

O sindicalista ressaltou também que “os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se unir em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente, para o próprio bem deles mesmos, pois só assim a nossa campanha salarial, que vai começar agora, poderá ser coroada de pleno êxito. Afinal, só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a nossa campanha salarial”.

Segundo o edital de convocação da assembleia publicado pelo SINDEDIF-JF, “para não haver aglomeração de pessoas, em observância aos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19, a assembleia, dependendo do número de pessoas presentes, poderá ser realizada em até quatro sessões, sendo cada uma com duração máxima de 30 minutos e presença de número reduzido de pessoas. Além disso, o Sindicato realizará outros protocolos de segurança, como monitoramento da entrada do recinto – sempre arejado – por meio da aferição da temperatura das pessoas que chegarem para a assembleia, uso obrigatório de máscaras durante toda a assembleia, álcool em gel 70% e distanciamento de 02 metros entre os participantes – cadeiras e afins”.

Campanha salarial dos trabalhadores dos condomínios deve começar em outubro

A campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora deverá ser iniciada em outubro, quando deverá acontecer a assembleia geral da categoria para aprovar a pauta de reivindicações dos trabalhadores que será negociada com o Sindicato patronal pelo Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores.

A data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores) da categoria é 1º de janeiro de 2021, mas o SINDEDIF-JF pretende agilizar a negociação coletiva com o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal), desencadeando o processo negocial ainda neste ano.

O presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, acredita que no início de janeiro de 2021 os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios desta Cidade já terão reajuste salarial e outros benefícios.