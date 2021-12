Sindicato fiscaliza condições de trabalho de frentistas e apura denúncia de irregularidades

| Página 2 |

Atendendo a solicitação do Ministério Público do Trabalho (MPT), diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG estiveram novamente em vários postos de gasolina localizados em cidades que compõem a base territorial de abrangência do Sindicato, no interior de Minas Gerais, para apurar denúncia de irregularidades que estariam prejudicando diversos empregados de posto de combustíveis.

No dia 18 de novembro, os dirigentes sindicais, apurando denúncia de pessoa não identificada, feita à Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Varginha, realizaram diligências em Três Corações, objetivando verificar se os fatos relatados no procedimento aberto pelo MPT de Varginha – Notícia de Fato Nº 000227.2021.03.003/5 – tinham realmente fundamento.

Em ofício encaminhado ao Sindicato, o MPT de Varginha pediu que a entidade trabalhista realizasse “diligência no estabelecimento Noticiado, a fim de verificar a procedência dos fatos apresentados na Notícia de Fato Nº 000227.2021.03.003/5, devendo entrevistar reservadamente trabalhadores e terceiros (apresentando lista com nome, CPF, endereço, telefone, “e-mail”, etc. dos entrevistados), inclusive nos horários de entrada e saída do trabalho, se for necessário, bem como fazer registro fotográfico do local, apresentar documentação espontaneamente entregue, além de outros atos dentro da legalidade, entregando relatório da diligência no prazo de até 20 (vinte) dias”, contados do recebimento do ofício.

Por isso, os sindicalistas, a exemplo do que aconteceu em anos anteriores, estiveram novamente em vários postos de combustíveis situados no Sul de Minas.

Segundo o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, “esse trabalho já vem sendo realizado há muitos anos pelo Sindicato, que está sempre visitando vários postos de combustíveis localizados em cidades da base, mas ultimamente tem havido motivos especiais para isso. É que a Procuradoria Regional do Trabalho de Varginha tem recebido denúncias de irregularidades em postos de combustíveis situados naquelas imediações e tem informado isso ao Sindicato, através de ofício, em que pede à entidade para fiscalizar as condições de trabalho e verificar se realmente as denúncias recebidas pelo Ministério Público têm fundamento. Também em anos anteriores, o Sindicato já realizou esse trabalho, atendendo a pedido daquela Procuradoria”.

Conforme informou Guizellini, “o objetivo do trabalho de visitação às bases é verificar as condições de trabalho da categoria, informar pessoalmente aos frentistas as atividades do Sindicato na luta por melhorias salariais e outros benefícios para a classe, orientá-los acerca de seus direitos trabalhistas e ouvir o que eles têm a dizer para o aperfeiçoamento da nossa luta sindical”.

Após trocar ideias com os trabalhadores, esclarecer e eliminar suas dúvidas, bem como ouvir suas reivindicações, orientá-los e colocá-los a par de seus direitos, o vice-presidente e o diretor-tesoureiro da entidade, respectivamente Rômulo Garbero e Luiz Geraldo Martinho, se mostraram muito satisfeitos com a disposição desses trabalhadores em apoiar a luta do Sindicato.

Distribuindo exemplares do jornal “O Combate”, contendo notícias de interesse dos frentistas, e também um boletim do SINTRAPOSTO-MG, os dirigentes sindicais estiveram não só no posto denunciado, onde realizaram as diligências solicitadas pelo Ministério Público, como também em vários outros estabelecimentos do setor, nos quais conversaram com muitos trabalhadores, fazendo um trabalho de orientação e esclarecimento aos frentistas.

Comerciários têm reajuste salarial

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, Silas Batista da Silva, avaliou o acordo recentemente fechado com o SINDICOMÉRCIO-JF (Sindicato patronal), ocasião em que foi celebrada a nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, cuja data-base é 1º de outubro.

Silas disse que “os processos de negociação sempre são bastante difíceis em quaisquer ocasiões e, evidentemente, neste ano, a negociação se deu numa situação pior ainda, com dificuldades ainda maiores, devido aos problemas da pandemia da Covid-19 e à situação político-econômica por que passa o Brasil, com lojas fechando suas portas, etc., mas mesmo assim foi uma das negociações mais rápidas, já que conseguimos fechar o acordo ainda em novembro, superando as nossas expectativas em termos de prazo”.

Segundo Silas, “considerando a conjuntura atual que o País e os empresários atravessam, o resultado da negociação até foi satisfatório, uma vez que o acordo proporcionou a reposição integral de todas as perdas salariais decorrentes da inflação tanto no piso salarial da classe, que é a garantia mínima, quanto nos salários superiores ao piso”. O sindicalista explicou: “Para recompor os salários da categoria corroídos pela inflação, sendo que o índice inflacionário oficial do período, ou seja, até setembro, foi de 10,78%, precisávamos conquistar um reajuste salarial com este percentual. Felizmente, no final da luta, conseguimos tal índice, o que significou a reposição integral das perdas”.

Com o Sindicato conseguindo 10,78% de reajuste no piso e nos demais salários da categoria, o piso salarial da classe em Juiz de Fora passou para R$ 1.340,85.

“… O anjo, porém, lhes disse: Não

temais, porquanto vos trago novas

de grande alegria que o será para

todo o povo: é que vos nasceu hoje,

na cidade de Davi, o Salvador, que

é Cristo; o Senhor”.



(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

Eis a mensagem com a qual queremos enviar o

nosso abraço fraterno a todas as pessoas que neste

momento festejam o Natal do Filho de Deus.



Ao findar mais um ano, desejamos agradecer a

todos que colaboraram, de uma ou de outra maneira,

para o fortalecimento da nossa laboriosa categoria

profissional.



Queremos agradecer especialmente aos nossos

companheiros comerciários que estiveram ao nosso

lado no decorrer do ano de 2021, lutando por

melhores salários e melhores condições de vida e

de trabalho.



A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

São os sinceros votos do

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA

Silas Batista da Silva

Presidente

Diretores e funcionários