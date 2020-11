Sindicato já inicia campanha salarial dos trabalhadores dos condomínios

| Página 4 |

O presidente do Sindedif-JF, Luiz José da Silva (o 1º à esquerda), dirigindo a assembleia dos empregados dos condomínios no dia 21 de outubro.

Em sua sede, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF realizou Assembleia Geral da categoria no dia 21 de outubro, dando início, assim, à campanha salarial da classe, cuja data-base (ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria) é 1º de janeiro.

Isso significa que o SINDEDIF-JF já começou os preparativos para a luta por novo aumento salarial e outros benefícios para os empregados dos condomínios comerciais (inclusive “shoppings centers”), residenciais e mistos de Juiz de Fora. “Agora, vamos desenvolver a negociação coletiva com o Sindicato patronal para renovação da nossa Convenção, quando então os salários dos trabalhadores representados pelo SINDEDIF-JF serão reajustados” – informou o presidente da entidade, Luiz José da Silva.

Em seguida, o sindicalista acrescentou: “O trabalhador ou a trabalhadora tem que ter consciência de que reajuste salarial não cai do Céu, não. E não é presente ou bondade de nenhum patrão. É conquista do Sindicato”.

Por isso, Luiz ressaltou que “todos os empregados dos condomínios, das administradoras e dos shoppings da Cidade têm o dever de apoiar a direção da entidade nesta hora difícil, quando o Sindicato trabalhista inicia novo processo de negociação com o Sindicato patronal objetivando a obtenção de um bom reajuste salarial e outros novos benefícios para a categoria”.

De acordo com o sindicalista, “os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se unir em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente, para o próprio bem deles mesmos, pois só assim a nossa campanha salarial, que está começando agora, poderá ser coroada de pleno êxito. Afinal, só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a nossa campanha salarial”.

Os trabalhadores presentes à assembleia elaboraram, discutiram e aprovaram a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal e, atendendo ao apelo de Luiz, manifestaram total apoio à diretoria do Sindicato trabalhista na luta por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a categoria.

Trabalhadores das imobiliárias também iniciam campanha salarial

Aconteceu no dia 30 de setembro a Assembleia Geral Extraordinária dos empregados nas empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais (imobiliárias e administradoras de condomínios) de Juiz de Fora para elaboração e aprovação da pauta de reivindicações da categoria a ser negociada com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, entidade que legalmente representa a classe patronal (as empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais desta Cidade), com vistas à celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021.

A reunião ocorreu na sede do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa legalmente esses trabalhadores.

Na ocasião, eles elaboraram, discutiram e aprovaram a pauta, dando início, assim, à mais uma campanha salarial da categoria.

Dessa forma, os funcionários das imobiliárias e administradoras de condomínios desta Cidade terão sua nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) nos próximos dias. Tal documento, que tem força de lei, vai vigorar até o dia 30 de abril de 2021, sendo que esse instrumento normativo é renovado a cada ano, sempre no dia 1º de maio, data-base da categoria.

Como se sabe, data-base é o momento de concessão de reajuste salarial e outros benefícios trabalhistas pelo Sindicato patronal. Para isso, o Sindicato dos trabalhadores tem que enviar ao Sindicato patronal uma pauta de reivindicações que precisa ser aprovada pelos trabalhadores reunidos em assembleia.

Todos os anos, desde 2016, quando foi criada a data-base da classe, o Sindicato vinha convocando assembleia da categoria no mês de abril. Neste ano, no entanto, a entidade se viu impedida de fazê-lo por causa da pandemia do novo Coronavírus.

Entretanto, em setembro, com a flexibilização das regras do distanciamento social decretado pela Prefeitura de Juiz de Fora, o Sindicato resolveu convocar a categoria para a assembleia, mas cumpriu todos os protocolos de segurança, como monitoramento da entrada do recinto (que estava bem arejado) por meio da aferição da temperatura das pessoas, uso obrigatório de máscaras durante toda a assembleia, álcool em gel 70% e distanciamento entre os participantes – cadeiras e afins.