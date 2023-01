Sindicato pede ajuda dos trabalhadores no combate à violação de direitos trabalhistas

| Página 3 |

Conforme “O Combate” já informou em sua edição anterior, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, assim como do restante de Minas Gerais, já terminou. Isso aconteceu durante a segunda rodada de negociação, realizada na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, em Belo Horizonte, no dia 15 de dezembro, quando os representantes dos frentistas conseguiram fechar acordo com o Sindicato patronal para celebração de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da classe.

Com o acordo, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG conquistou para esses trabalhadores reajuste salarial, abono de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) das empresas e reajuste do valor da cesta básica de alimentos ou vale-alimentação, sendo que já existem outros benefícios conquistados pelo Sindicato trabalhista e já inseridos na Convenção, que tem vigência por dois anos, vigorando no período de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2023.

Como a Convenção tem força de lei, todos os empregadores da categoria são obrigados a cumpri-la. Por essa razão, o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, em entrevista ao jornal “O Combate”, pediu a atenção dos trabalhadores para a verificação do cumprimento da Convenção. “Todos os integrantes da categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO-MG devem conferir seus direitos e benefícios conquistados pelo Sindicato para eles. O SINTRAPOSTO está atento na vigilância para garantir o cumprimento dessas exigências convencionais e de outros direitos trabalhistas pelas empresas da categoria, mas o Sindicato não tem o poder da onipresença para estar em todos os lugares. Assim, contamos com a ajuda de cada trabalhador ou trabalhadora no combate à violação de direitos e outros benefícios previstos na Convenção e na legislação trabalhista. É verdade que a maioria das empresas do setor cumpre a Convenção e as leis, mas infelizmente ainda existem algumas empresas que não cumprem. Por isso, pedimos a quem souber da existência de irregularidade desse tipo (descumprimento das exigências da Convenção e de outros direitos trabalhistas) para fazer o favor de denunciar o caso ao Sindicato, para que a entidade possa tomar as providências cabíveis” – afirmou o sindicalista. Em seguida, ele acrescentou: “A união dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato é fundamental nessa luta em defesa dos direitos e conquistas da categoria”.

Denúncias podem ser feitas na Secretaria do SINTRAPOSTO-MG, na Rua Halfeld, nº 414, sala 609, Centro de Juiz de Fora, ou pelos telefones (32) 3216-3181 e 3213-7565 ou pelo e-mail da entidade (sintrapostomg@gmail.com) ou também pelo WhatsApp (9-9817-5252).

Presidente do Sintraposto é homenageado por sua luta em defesa dos trabalhadores

Na solenidade de posse da diretoria do SINTRAPOSTO-MG, no dia 12 de janeiro, no salão nobre da CDL-JF, o diretor-tesoureiro da entidade, Luiz Geraldo Martinho, prestou homenagem ao presidente do Sindicato, Paulo Guizellini, pela sua luta em defesa dos trabalhadores e em prol da entidade, proferindo o seguinte discurso:

“Senhoras e senhores: boa noite,

Em nome dos companheiros que compõem a Diretoria e o Conselho Fiscal do SINTRAPOSTO, ora empossados, e também em nome dos funcionários deste Sindicato, eu saúdo a todos os presentes e dirijo uma palavra especial ao presidente desta entidade, companheiro Paulo Guizellini, que anos atrás tomou a iniciativa de fundar este Sindicato e vem sendo mantido pelos trabalhadores na presidência desta tão importante entidade.

Amigo e companheiro de luta Paulo Guizellini: você pode ter a certeza de que nós estamos, sempre estivemos e sempre estaremos ao seu lado na luta constante por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para todos os integrantes da categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO. Você pode contar sempre conosco.

E neste momento em que você, juntamente conosco, toma posse para exercer novo mandato, queremos lhe dizer que, embora ainda tenhamos muita luta pela frente, e sabemos que você estará à frente desta luta, temos que reconhecer que ninguém até hoje já lutou tanto quanto você para que este Sindicato chegasse onde chegou: forte, respeitado, combativo e querido pelos trabalhadores.

Conhecendo a sua trajetória de luta em defesa dos trabalhadores e em prol deste Sindicato, sabemos que você, usando palavras do maior poeta que Juiz de Fora já teve, o sábio Belmiro Braga, bem que poderia dizer: ‘Subi montanhas, desci ladeiras, encontrei amigos e incompreensões, mas afinal lhe digo: aqui estou, sofrido e extenuado de tantas lutas, mas com a consciência tranquila do dever cumprido’.

Você, companheiro Paulo, ainda tem muita luta pela frente ao nosso lado, mas sabemos que a sua consciência está tranquila pelo cumprimento do dever de lutar pelos trabalhadores.

Obrigado, companheiro Paulo, pela sua luta. E obrigado a todos pela presença.”