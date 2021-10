Sindicato pede união de todos os frentistas na luta contra ameaça de desemprego

| Página 3 |

Além de enviar ofício a todos os deputados federais e senadores pedindo a cada um deles para votar contra a proposta de implantação do autoabastecimento nos postos de combustíveis (ver matéria na página 2), o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG publicou um boletim destinado aos frentistas informando sobre a atuação do Sindicato na luta contra a ameaça de desemprego em massa que ronda toda a categoria dos frentistas por causa da proposta de implantação do “self-service” nos postos de combustíveis, bem como conclamando toda a classe profissional a apoiar a luta da entidade.

Distribuindo exemplares do informativo, o presidente, o vice-presidente e o diretor-tesoureiro do Sindicato, respectivamente Paulo Guizellini, Rômulo de Oliveira Garbero e Luiz Geraldo Martinho, estiveram em vários postos de combustíveis e conversaram com muitos frentistas sobre a proposta de implantação do “self-service”.

Os dirigentes do Sindicato fizeram um trabalho de orientação e esclarecimento aos frentistas, colocando-os a par de seus direitos, dissipando suas dúvidas e lhes informando sobre as providências já tomadas pelo Sindicato no sentido de conseguir “a derrubada da proposta que ameaça a categoria”.

Guizellini ressaltou que “em quase todos os postos visitados pelo Sindicato, os trabalhadores se mostraram muito revoltados com a proposta de implantação do autoatendimento nos postos de gasolina”.

Após trocar ideias com os trabalhadores e esclarecer suas dúvidas, bem como “fazer coro com suas revoltas e indignações causadas pela proposta que ameaça os empregos desses trabalhadores”, Guizellini se mostrou muito satisfeito com a disposição da categoria em apoiar a luta do Sindicato. “Esse trabalho de conversação com as bases, levando a direção da entidade a manter contato pessoal e direto com os trabalhadores, é muito importante para nós e para eles também, pois propicia um entrosamento cada vez maior entre a direção do Sindicato e a categoria” – disse o sindicalista.

Em seguida, ele acrescentou: “Já que muitos trabalhadores não podem ir ao Sindicato, a entidade vai até o local de serviço desses trabalhadores, levando informações e orientações e buscando a união de todos em torno de um objetivo comum: os interesses legítimos da categoria”.

No boletim distribuído em vários postos, o Sindicato ressalta: “Já estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance, atuando junto às autoridades de Brasília. Mas precisamos do apoio integral de toda a categoria dos frentistas, que, assim, fortalece o Sindicato e facilita a abertura das portas dos gabinetes de Brasília para a nossa luta em defesa da nossa valorosa classe profissional”.

Salientando que o Sindicato tem que adotar várias providências, pois está “na luta para lutar”, a entidade pede a união de todos para dar mais força à luta sindical: “Consideramos muito importante a união constante dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando ativamente da luta da entidade em todos os momentos, mas esta hora tão grave mostra claramente a importância e a necessidade da união dos trabalhadores em postos de combustíveis em torno da direção do Sindicato. Necessitamos muito da força do(a)s companheiro(a)s trabalhadores(as)”.

E o boletim do Sindicato termina dizendo: “Só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando, mas principalmente agora”.

FRENTISTA, PROFISSIONAL ESSENCIAL

Ele ou ela está sempre nos postos de combustíveis para abastecer o veículo que precisa de gasolina, álcool ou óleo diesel, bem como para vender outros produtos comercializados nesses estabelecimentos. E ele ou ela atende a todas as pessoas de maneira educada e amistosa, respondendo a perguntas de quem procura algum endereço ou lugar, dando informações a pessoas da Cidade e de outros lugares, e observando a entrada e a saída de pessoas e veículos.

Essas dicas já são suficientes para se perceber quem é a pessoa que tem essas funções?

Claro, não há nenhuma dúvida: É O(A) FRENTISTA!

O cargo de frentista é cheio de tarefas e responsabilidades, exigindo muita habilidade, atenção, cuidado no trato com as pessoas.

O(a) frentista deve ser educado(a), cortês, solícito(a) e agradável para transmitir uma boa imagem do posto de combustíveis em que trabalha.

Pode-se dizer que o(a) frentista é o “cartão de visitas” do posto: tratando bem o cliente, o(a) frentista não só faz uma amizade como também conquista um freguês para a empresa, pois o cliente bem recebido certamente voltará sempre ao estabelecimento em que o(a) frentista trabalha.

Nunca é demais ressaltar que, com seu valioso e precioso trabalho, realmente digno de aplausos, o(a)s FRENTISTAS exercem as suas importantes funções em setor considerado essencial, estando sempre na frente para o abastecimento dos veículos que precisam de combustíveis para o transporte de mercadorias, cargas e pessoas que impulsionam o desenvolvimento e o progresso do País.

Não é por acaso que o(a) frentista é profissional essencial.