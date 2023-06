Sindicato vai pedir antecipação salarial, reajuste da cesta básica e vale-refeição para os frentistas

| Página 2 |

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG enviou ofício ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO pedindo a realização de uma reunião com base na cláusula 34ª da Convenção Coletiva de Trabalho da classe, que prevê a realização de encontro quadrimestral para tratar de assuntos de interesse das duas categorias (a profissional e a patronal).

Segundo o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, o objetivo da reunião é o de pedir ao Sindicato patronal a concessão de antecipação de reajuste salarial, aumento do valor da cesta básica de alimentos e o fornecimento de vale-refeição para os trabalhadores. “Os frentistas de vários Estados já recebem tíquete-refeição, e os colegas do Estado de São Paulo, por exemplo, já recebem o vale-refeição no valor facial de R$ 26,00 (por dia). Então, por que os frentistas de Minas Gerais não têm esse mesmo direito? Nós, do Sindicato dos trabalhadores, vamos pedir isso ao Sindicato patronal para os nossos frentistas. O Sindicato, inclusive, conclama todos os frentistas de Minas Gerais a se unirem em torno da direção do Sindicato para que possamos conseguir o tíquete. Afinal, só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a negociação com a classe patronal” – afirmou Guizellini.

Para o sindicalista, “o fato de os frentistas de Minas Gerais não receberem vale-refeição enquanto os empregados dos postos de combustíveis do Estado de São Paulo recebem tal tíquete causa uma injustiça gritante e uma tremenda revolta por parte dos frentistas de Minas Gerais, principalmente naquelas cidades mineiras que fazem divisa com o Estado de São Paulo. Na divisa, essa injustiça e essa revolta ficam ainda mais visíveis pela proximidade das cidades mineiras com as cidades paulistas. É que os frentistas das cidades mineiras se sentem injustiçados e ficam revoltados por saberem que prestam os mesmos serviços dos colegas frentistas das cidades paulistas e, no entanto, não recebem o vale-refeição”.

Em seguida, o sindicalista acrescentou: “Mas essa desigualdade gera uma odiosa e detestável distorção que incomoda não só os empregados dos postos localizados nas cidades mineiras que fazem divisa com São Paulo como também a todos os frentistas de Minas Gerais”.

Por isso, o Sindicato trabalhista vai pedir vale-refeição para os frentistas de Minas Gerais na reunião com o Sindicato patronal.

De acordo com a solicitação feita pelo SINTRAPOSTO no ofício, a reunião deverá acontecer na sede da entidade trabalhista, em Juiz de Fora, no próximo mês.

Guizellini ressalta que a data-base (ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção) da classe é 1º de novembro, mas como há previsão convencional de que as entidades se reúnam de quatro em quatro meses para tratar de assuntos de interesse dos empregados e empregadores, o SINTRAPOSTO resolveu pedir a realização de tal encontro a fim de solicitar ao Sindicato patronal a concessão de benefícios para os frentistas, principalmente a antecipação de reajuste salarial para a recomposição dos salários corroídos pela inflação. “A categoria já está com perda salarial causada pela inflação. Aliás, quase todas as categorias tiveram perda salarial em virtude da inflação acumulada neste ano. Por esta razão, é necessário fazer uma reposição salarial para recompor os salários corroídos pela inflação. Aliás, a mesma coisa acontece com o valor da cesta básica de alimentos, que também precisa de reajuste para recompor o seu poder aquisitivo” – assinalou.

“SINTRAPOSTO está cumprindo o seu dever de lutar por reposição de perdas causadas pela inflação” – afirma sindicalista

Segundo Guizellini, “sempre que ocorre perda salarial, há um clamor dos trabalhadores no sentido de que seus salários sejam reajustados para reposição das perdas. Por isso, o Sindicato está cumprindo o seu dever de lutar por isso ao encaminhar os pedidos dos trabalhadores ao Sindicato patronal, que precisa se sensibilizar para as necessidades dos trabalhadores e atender ao que eles, com todo merecimento, estão reivindicando, haja vista que o valor do salário mínimo também foi reajustado no dia 1º de maio, ficando com ganho real”.

O sindicalista acha que “o governo deveria estudar a possibilidade de fazer o índice inflacionário ser aplicado automaticamente aos salários, deixando que os Sindicatos lutem apenas por ganho real e não por mera reposição de perdas salariais”.

Mas já que esta reposição automática não existe, o SINTRAPOSTO-MG quer que o MINASPETRO conceda aos empregados dos postos de combustíveis uma antecipação de reajuste nos salários e no valor da cesta básica de alimentos, para reposição das perdas provocadas pela inflação.

