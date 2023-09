Sindicato vai pedir mediação do Ministério do Trabalho para tentar solucionar o problema

| Página 4 |

Auxílio odontológico não é só para os empregados dos condomínios, mas também seus dependentes – afirma Sindicato

O presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, informou que alguns condomínios de Juiz de Fora não estão cumprindo integralmente a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria no tocante à cláusula que obriga a classe patronal a fornecer gratuitamente auxílio odontológico aos seus empregados e também aos seus familiares dependentes. O Sindicato vai pedir ao Ministério do Trabalho e Previdência Social para mediar uma reunião entre a entidade e esses condomínios a fim de se tentar solucionar o problema amigavelmente, sem necessidade de ação na Justiça.

O presidente do SINDEDIF-JF informou que “95% dos condomínios de Juiz de Fora, inclusive os ‘shoppings centers’, estão cumprindo a cláusula do auxílio odontológico integralmente, fornecendo o benefício gratuitamente não só aos seus empregados como também aos seus familiares dependentes, mas infelizmente ainda existem alguns empregadores (poucos, felizmente) que estão violando a referida cláusula, pois estão fornecendo o benefício apenas aos seus empregados, não incluindo os seus familiares dependentes”.

O advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico da entidade trabalhista, informou que “o Sindicato achou por bem, antes de entrar com ação na Justiça, notificar extrajudicialmente os empregadores relapsos e pedir a mediação do Setor de Relações do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Juiz de Fora para tratar da questão, porque acha que esses condomínios talvez queiram solucionar o problema amigavelmente. Mas se eles continuarem infringindo a Convenção, a entidade vai, sim, entrar com ação na Justiça contra eles para que a Convenção, que tem força de lei, seja cumprida por todos”.

Em seguida, o jurista acrescentou: “É preciso que esses condomínios também respeitem a Convenção, e cabe ao Sindicato tomar todas as providências cabíveis nesse sentido, pois a Constituição Federal manda que os Sindicatos trabalhistas defendam os direitos e interesses dos trabalhadores representados por eles”.

Campanha salarial dos frentistas já vai começar. E Sindicato mostra importância da presença dos trabalhadores nas assembleias

Perto do início da campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais, o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, ressaltou a importância e a necessidade da presença dos trabalhadores nas assembleias que a entidade sempre realiza com a categoria, notadamente na época da data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores através da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da classe, o que é feito pelo Sindicato).

Guizellini considera muito importante a união constante dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando ativamente da luta da entidade em todos os momentos, mas principalmente durante a campanha salarial da categoria, que já vai começar dentro de alguns dias. “Nesta hora tão importante, quando vamos iniciar o processo de negociação com o Sindicato patronal, buscando melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para a categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO, é claro que a presença dos companheiros trabalhadores e das companheiras trabalhadoras nas assembleias do Sindicato é muito importante, extremamente necessária e indispensável. Afinal, o tão desejado fechamento de um bom acordo salarial depende fundamentalmente da mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, pois a força que a direção do SINTRAPOSTO precisa para conseguir fechar um bom acordo é justamente o apoio integral da categoria” – frisa o sindicalista.

Em seguida, ele salienta: “Por isso, sempre que for convocado para participar de assembleia do Sindicato, o trabalhador não deve deixar de comparecer, pois a reunião sempre trata dos verdadeiros interesses da classe, que deve apresentar ideias e sugestões para serem aproveitadas e realizadas pela diretoria do Sindicato. Além disso, a presença numerosa de trabalhadores nas reuniões da categoria fortalece o Sindicato e abre as portas para o coroamento de êxito da campanha salarial da nossa classe. E os trabalhadores não devem ignorar que qualquer benefício que eles recebem acima do valor do salário mínimo é conquista do Sindicato, não é e nunca foi bondade de nenhum patrão”.