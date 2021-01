Sindicatos dos frentistas realizam 1ª rodada de negociação da campanha salarial de 2020

| Página 4 |

A campanha salarial de 2020 dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, iniciada no dia 30 de setembro, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, teve a sua primeira rodada de negociação no dia 17 de dezembro.

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais se reuniram com o Sindicato patronal para negociação da pauta de reivindicações dos frentistas, cuja data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria) é 1º de novembro.

Durante a reunião, na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte, os representantes dos trabalhadores e os da classe patronal debateram diversos assuntos de interesse dos empregados e empregadores dos postos de combustíveis de Minas Gerais. Para evitar aglomeração, por causa da Covid-19, a reunião teve a participação de apenas três representantes da classe profissional e três da categoria econômica.

Os representantes dos trabalhadores lutaram exaustivamente pela conquista de melhorias salariais, outros benefícios e melhores condições de trabalho para os empregados dos postos de gasolina.

Divergindo-se sobre várias questões, os representantes dos trabalhadores e os do MINASPETRO não chegaram a um acordo para celebração da nova Convenção.

A comissão negociadora do MINASPETRO examinou a pauta de reivindicações econômicas dos frentistas e apresentou contraproposta que foi rejeitada pela bancada trabalhista.

A reunião foi encerrada sem uma definição, não produzindo resultado positivo para o encerramento da campanha salarial da classe.

Segundo Guizellini, os representantes dos trabalhadores rejeitaram a contraproposta patronal por entenderem que “essa contraproposta do MINASPETRO apresentada nessa primeira rodada de negociação não atende às necessidades dos frentistas”.

As entidades marcaram nova reunião para o dia 26 de janeiro de 2021, novamente na sede da entidade patronal, para prosseguimento das negociações. “Esperamos que no próximo encontro dos Sindicatos a comissão negociadora do MINASPETRO apresente contrapropostas aceitáveis na mesa de negociação coletiva” – afirmou o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini.

Dessa forma, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, assim como do restante deste Estado, continua indefinida.

Guizellini ressaltou que, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos, o SINTRAPOSTO-MG está participando das negociações com o MINASPETRO juntamente com as outras entidades sindicais de frentistas deste Estado, atuando em conjunto em negociação coletiva, inclusive com pauta de reivindicações unificada.

“…E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo; ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados”. (O Evangelho segundo Mateus 1:20-21)

Com esta mensagem, queremos abraçar afetuosamente todos os companheiros trabalhadores que ajudam a construir, com o seu trabalho, o progresso do País e a grandeza da Nação. E queremos também agradecer a todos que, de uma ou de outra maneira, contribuíram durante o ano de 2020 para o fortalecimento da nossa categoria.

A todos, um Natal e Ano Novo de muito amor e paz.

São os sinceros votos do

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG

Paulo Guizellini – Presidente

Diretores e funcionários

