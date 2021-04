Sindicatos fazem 1ª reunião virtual com Minaspetro. Mas acordo não sai

| Página 2 |

Pela primeira vez, as entidades sindicais que representam os empregados nos postos de combustíveis de Minas Gerais, entre as quais o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, realizaram reunião virtual com a comissão negociadora do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO.

Por causa da pandemia da Covid-19, o processo de negociação da pauta de reivindicações encaminhada pelos Sindicatos trabalhistas ao MINASPETRO passou a ser realizado também de modo virtual, ou seja, por meio de vídeo-conferência, além das quatro reuniões presenciais já realizadas. Assim, no dia 25 de março, foi realizada de forma virtual mais uma rodada de negociação entre os Sindicatos.

Nesse encontro, que representou a quinta reunião da negociação coletiva referente à data-base de 1º de novembro de 2020, a comissão negociadora do MINASPETRO voltou a apresentar a mesma contraproposta colocada na mesa de negociação anteriormente, ou seja, reajuste de 4,77% tanto nos salários quanto no valor da cesta básica de alimentos ou vale-alimentação a partir de 1º de abril de 2021, isto é, sem efeito retroativo à data-base da categoria, que é 1º de novembro; e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) das empresas no valor de R$ 200,00.

O índice de 4,77% representa o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos 12 meses anteriores à data-base de 1º de novembro do ano passado. Se aplicado esse índice, o atual valor do “salário básico mensal” (garantia mínima) dos frentistas de Minas Gerais, que é de R$ 1.151,04, passaria para R$ 1.205,94, representando um reajuste salarial de R$ 54,90. E a cesta básica de alimentos ou vale-alimentação, recebendo o mesmo índice de 4,77%, passaria de R$ 128,54 para R$ 134,67, o que representaria um reajuste de R$ 6,13.

Assim como os demais representantes dos trabalhadores, o presidente do SINTRAPOSTO, Paulo Guizellini, lutou exaustivamente pela conquista de melhorias salariais, outros benefícios e melhores condições de trabalho para os empregados dos postos de gasolina e rejeitou a contraproposta novamente apresentada pelo Sindicato patronal.

Para Guizellini, “tal contraproposta patronal é inaceitável e chega a ser até absurda, porque representa mais arrocho salarial, estando muito abaixo das nossas expectativas e não atendendo às mínimas necessidades dos trabalhadores”.

Na reunião anterior, que representou a quarta rodada de negociação da data-base de 2020, realizada no dia 23 de fevereiro, a comissão negociadora do MINASPETRO já havia apresentado essa mesma contraproposta, que foi prontamente rejeitada pelos representantes dos trabalhadores.

Depois de quatro horas de conversações, os representantes dos frentistas e os da classe patronal, não tendo chegado a um acordo para celebração de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, resolveram encerrar a reunião e marcaram novo encontro para o dia 13 de abril, para prosseguimento das negociações.

Em 2021, três reuniões presenciais sem definição

Só neste ano, conforme “O Combate” já noticiou, o SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina deste Estado já tiveram três reuniões presenciais com o MINASPETRO na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte, nos dias 26 de janeiro e 9 e 23 de fevereiro, para negociação da pauta de reivindicações dos frentistas.

Na reunião de 26 de janeiro, que representou a segunda rodada de negociação da data-base de 2020, o MINASPETRO apresentou contrapropostas que foram rejeitadas pela bancada trabalhista. Na ocasião, o Sindicato patronal propôs 3,34% de reajuste salarial; 4,77% de reajuste da cesta básica de alimentos ou vale-alimentação; e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) da empresa no valor de R$ 50,00. E tudo a partir de 1º de março de 2021, ou seja, sem efeito retroativo à data-base da categoria, que é 1º de novembro. Para quem não sabe, data-base é a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da classe.

A campanha salarial de 2020 dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, iniciada no dia 30 de setembro do ano passado, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato patronal, teve a sua primeira rodada de negociação no dia 17 de dezembro. Nesse dia, o SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais se reuniram com o MINASPETRO, na sede da entidade patronal, dando início à negociação coletiva que, quase cinco meses após a data-base da categoria, continua sem definição.

