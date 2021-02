Sindicatos não chegam a acordo sobre reajuste salarial dos trabalhadores dos condomínios

| Página 4 |





Aconteceu no dia 18 de janeiro, na sede do Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON, a segunda rodada de negociação da campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora, que teve início no dia 21 de outubro, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações que está sendo negociada com a entidade patronal pelo Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.

A data-base (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de janeiro, razão pela qual o SINDEDIF-JF (que representa esses trabalhadores) e o SINDICON (entidade patronal) estão realizando a negociação coletiva referente à data-base de 2021.

A primeira rodada de negociação ocorreu no dia 4 de janeiro, também na sede da entidade patronal.

Na segunda reunião, tal como aconteceu na reunião anterior, os representantes da categoria profissional e os da classe patronal debateram vários assuntos de interesse dos trabalhadores e dos empregadores durante cerca de uma hora, mas não chegaram a um acordo sobre o índice de reajuste a ser aplicado aos salários dos trabalhadores a partir de 1º de janeiro de 2021 e nem sobre o novo valor do tíquete-alimentação.

Diante da dificuldade de acordo, deverá ser realizado novo encontro dos Sindicatos nos próximos dias.

Nas duas rodadas de negociação, o presidente do SINDICON, Márcio Vinícius dos Santos Tavares, fez diversas ponderações sobre os pedidos constantes da pauta de reivindicações que lhe foi encaminhada pelo SINDEDIF-JF e apresentou suas contrapropostas, que foram examinadas pelos representantes da categoria profissional.

Agora, as contrapropostas patronais serão analisadas e avaliadas pelos trabalhadores, conforme informou o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, em entrevista ao jornal “O Combate”.

Luiz disse que a direção do Sindicato, antes da próxima reunião, vai examinar com os trabalhadores dos condomínios a possibilidade de aceitar ou rejeitar as contrapropostas colocadas na mesa de negociação pelo Sindicato patronal. Assim, tais contrapropostas deverão ser respondidas pelo SINDEDIF-JF na próxima rodada de negociação.

Luiz acredita que nos primeiros dias de fevereiro a categoria já terá a renovação da atual Convenção, com a introdução de Termo Aditivo à mesma, quando então os valores dos salários e do tíquete-alimentação dos trabalhadores representados pelo SINDEDIF-JF serão reajustados. “Isso significa que já vêm aí melhorias salariais e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios, inclusive dos shoppings centers, de Juiz de Fora” – assinalou Luiz, esclarecendo que “a atual Convenção tem vigência por dois anos, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, mas ela determina que ocorra a sua renovação por meio de Termo Aditivo na data-base de 1º de janeiro de 2021, o que vai acontecer nos próximos dias”.

Presidente do SINDEDIF-JF faz aniversário

Faz aniversário no dia 30 de janeiro o combativo sindicalista Luiz José da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.

Ao líder dos trabalhadores dos condomínios, “shoppings centers” e administradoras de imóveis desta Cidade, os parabéns do jornal “O Combate”, com votos de muitas felicidades e muitos anos de vida.