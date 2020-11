Sintraposto inicia nova campanha salarial dos frentistas conclamando toda a categoria a lutar por melhorias salariais

| Página 2 |

Com a aproximação da data-base (ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG já está se movimentando no sentido de intensificar a nova campanha salarial da categoria.

Foi realizada no dia 30 de setembro uma assembleia geral dos trabalhadores em postos de gasolina, lojas de conveniência, lava rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, a qual abriu a campanha salarial da classe referente à data-base de 1º de novembro de 2020.

Um dos objetivos da assembleia foi o de discutir, elaborar e votar a pauta de reivindicações a ser negociada pelo SINTRAPOSTO com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (MINASPETRO) por ocasião da data-base da categoria.

Os trabalhadores que compareceram à assembleia manifestaram total apoio à direção do SINTRAPOSTO e, depois de prolongados debates, aprovaram por unanimidade a referida pauta.

O presidente do Sindicato, Paulo Guizellini, garantiu que a diretoria da entidade vai trabalhar incansavelmente e lutar com muita garra no sentido de conseguir para a classe um reajuste salarial justo e digno, capaz de possibilitar a reposição das perdas salariais decorrentes da inflação e assegurar um ganho real para aliviar um pouco o sofrimento da categoria. “Esperamos que o processo de negociações com o MINASPETRO melhore os salários desses valorosos funcionários que diariamente trabalham de maneira exaustiva nos postos de gasolina e demais estabelecimentos, proporcionando bons lucros aos empresários do setor” – afirmou Guizellini.

Ao abrir a campanha salarial de 2020 dos frentistas, o sindicalista conclamou toda a categoria representada pelo SINTRAPOSTO a lutar ao lado da direção do Sindicato, participando ativamente das assembleias da classe e apoiando integralmente a luta da diretoria pela conquista de melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para a classe.

Sindicalista mostra importância da união dos trabalhadores

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, ressaltou a importância e a necessidade da união dos trabalhadores, notadamente na época da data-base (ocasião de reajuste salarial).

Guizellini considera muito importante a união constante dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando ativamente da luta da entidade em todos os momentos, mas principalmente durante a campanha salarial da categoria. “Nesta hora tão importante, quando vamos iniciar o processo de negociação com o Sindicato patronal, buscando melhorias salariais para a categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO, é claro que necessitamos muito da força dos companheiros trabalhadores, e todo mundo sabe que só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando” – frisa o sindicalista.

Em seguida, Guizellini salienta: “O tão desejado fechamento de um bom acordo salarial depende fundamentalmente da mobilização dos trabalhadores, pois a força que a direção do SINTRAPOSTO precisa para conseguir fechar um bom acordo é justamente o apoio integral da categoria, que, assim, fortalece o Sindicato e abre as portas para o coroamento de êxito da campanha salarial da nossa classe”.