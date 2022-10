Trabalhadores elegem nova Diretoria do Sintraposto-MG

| Página 3 |

Foi realizada no dia 18 de outubro a eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG.

O processo eleitoral transcorreu em clima de total harmonia, com apresentação de Chapa Única, encabeçada pelo atual presidente da entidade, Paulo Guizellini.

Duas urnas recolheram os votos dos trabalhadores: uma fixa na sede do Sindicato e uma itinerante, que percorreu os locais de serviço dos votantes.

A votação superou o quórum folgadamente, com os trabalhadores votando maciçamente na Chapa encabeçada por Guizellini. Não houve voto em branco e nem nulo.

Após ser reconduzido ao cargo para cumprir mais um mandato, o presidente do SINTRAPOSTO-MG se mostrou emocionado e “muito agradecido” aos trabalhadores e às trabalhadoras pelo apoio recebido nas urnas. E salientou: “Como nenhuma outra chapa se inscreveu para concorrer, ou seja, não houve chapa de oposição, podemos avaliar que estamos no caminho certo, fazendo justamente o que os companheiros trabalhadores e as companheiras trabalhadoras querem que façamos. Eles acharam por bem não mudar a direção da entidade porque reconheceram que conquistamos muitos benefícios para a categoria, como, por exemplo, cesta básica de alimentos, gratificação de férias, adicional de hora extra superior ao que é garantido pela Constituição Federal, PLR (Participação nos Lucros e Resultados da empresa), gratificação de quebra de caixa e vários outros direitos, além, é claro, das melhorias salariais. A categoria entendeu que não é aconselhável mexer em time que está vencendo, como disse certa vez um colega frentista, que acrescentou: Não se demite técnico de time vencedor”.

Em seguida, Guizellini acrescentou: “Por isso, se Deus quiser e nos ajudar, como sempre ajudou, vamos seguir no mesmo rumo no próximo mandato, com muita disposição para trabalhar e sempre defendendo com afinco os legítimos e verdadeiros interesses dos empregados e das empregadas dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava rápidos, estacionamentos e garagens, como sempre fizemos”.

A posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal deverá ocorrer em janeiro de 2023.

* Inacreditável, mas rigorosamente verdadeiro: brasileiros estão saindo do Brasil para irem trabalhar no Camboja. Sim, é isso mesmo, no Camboja. A Polícia Civil do Paraná está investigando denúncias de que inúmeros brasileiros foram enganados por traficantes com promessas de empregos e foram para o Camboja, onde foram submetidos a trabalho semelhante à escravidão, inclusive com cárcere privado. A Polícia acha que mais de quinhentos brasileiros ainda estão lá nessas condições degradantes.

* Não consigo entender como um candidato a cargo eletivo tem a audácia de defender abertamente o fim dos direitos trabalhistas e da Justiça do Trabalho num país que tem a cultura antiga de exploração covarde do suor de trabalhadores e esse candidato ainda consegue votos de trabalhadores e de alguns advogados trabalhistas.

* Como é do conhecimento de todos, o arroz, o feijão, o óleo de soja e vários outros itens da cesta básica de alimentos estão custando os olhos da cara. A carne vermelha (comunista!) está com preço mais salgado do que a carne preparada por gente que erra a mão no sal. O preço do gás de cozinha, como todos sabem, também está lá nas alturas. E até há pouco tempo havia bandeira vermelha até na conta de luz. Mas mesmo sem bandeira vermelha, a energia também está custando os olhos da cara. Epa! Eu falei bandeira vermelha? Mas e aquela famosa frase “minha bandeira nunca será vermelha” repetida tantas vezes? Será que a bandeira vermelha da conta de luz também é comunista?

* Há pouco mais de um ano, mais precisamente no dia 19 de junho de 2021, o Brasil atingiu a chocante e impressionante marca de 500 mil mortos de Covid-19. Hoje já são mais de 687 mil mortos e 35 milhões de pessoas contaminadas pelo Coronavírus, que continua contaminando (5.000 em média) e matando (média de 61) brasileiros e brasileiras todos os dias. Como todos sabem, a vacinação contra a Covid-19 reduziu muito (muito mesmo!) o número de casos e principalmente de mortos por infecção pelo Coronavírus, mas infelizmente ainda tem muita gente que não tomou a dose de reforço e que até não se vacinou.

JUIZ COMPETENTE