Trabalhadores precisam valorizar mais seus Sindicatos

“Só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando para fortalecer a nossa luta” – diz sindicalista

Durante a sua primeira entrevista ao jornal “O Combate” comopresidente interino do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Rômulode Oliveira Garbero, que vai exercer a presidência do Sindicato até outubro (já que o presidente da entidade, Paulo Guizellini, pediu licença do cargo para se candidatar a vereador em Juiz de Fora pelo PDT), logo após destacar alguns dos diversos benefícios conquistados pelo Sindicato para a categoria (ver matéria na página 2), assinalou: “Sendo assim,é claro que os trabalhadorese as trabalhadoras devem valorizar mais os seus Sindicatos, que precisam da participação de todos e todas, para que os Sindicatos possam se manter fortes e atuantes na defesados interesses da categoria”.

Para Rômulo, “considerando que o trabalhador ou a trabalhadora desfruta dos benefícios conquistados para ele ou ela pelo seu Sindicato através da luta sindical, é muito justo que esse trabalhador ou essa trabalhadora também contribua com essa luta da sua entidade sindical”.

Segundo Rômulo, “sendo Sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras, é perfeitamente compreensível que os trabalhadores e as trabalhadoras contribuam para a manutenção do seu Sindicato, assim como os patrões contribuem para a manutenção do Sindicato patronal. Todos os trabalhadorese todas as trabalhadorasprecisam se conscientizar de queo Sindicato existe para assegurar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e conquistar vários outros benefícios para esses trabalhadorese essas trabalhadoras através das Convenções Coletivas de Trabalho (além dos Acordos Coletivos) que são negociadas todos os anos pela entidade trabalhista com os patrões e com o Sindicato patronal. Direitos e benefícios trabalhistas não são bondades de ninguém. São conquistas dos Sindicatos trabalhistas através da sua luta diária e exaustiva, luta esta que precisa da participação de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras”.

Finalizando, o sindicalista afirmou: “Por isso, o trabalhador ou a trabalhadora não deve se mostrar egoísta e individualista, recusando-se a participar dessa luta coletiva dos trabalhadores na sua entidade sindical. Afinal, ele ou ela também se beneficia das vantagens conquistadas pelo Sindicato para os trabalhadores e as trabalhadoras. Só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando para fortalecer a nossa luta”.

AOS FRENTISTAS

Com total sinceridade, queremosenviar o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns, a todos os COMPANHEIROS FRENTISTAS pelo transcurso do “DIA DA CATEGORIA” a13 de Julho.

Vale lembrar que já existe em Juiz de Fora, há quase 30 anos, o “DIA MUNICIPAL DO FRENTISTA”, instituído pela Lei nº 8.594, de 16/12/1994, de autoria do ex-vereador Domingos Caputo, aprovada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora e sancionada pelo então prefeito Custódio Mattos. Sim, é o dia 13 de julho, que assinala uma data muito especial no calendário para os trabalhadores dos postos de combustíveis de Juiz de Fora.

E há anos oSINTRAPOSTO-MGvem lutando pela criação do“DIA DA CATEGORIA” em nível estadual, ou seja, para que seja instituído tal dia especial através de lei estadual, a cargo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Nunca é demais ressaltar que, com seu valioso e precioso trabalho, realmente digno de aplausos, os FRENTISTAS exercem as suas importantes funções em setor considerado essencial, estando sempre na frente para o abastecimento dos veículos que precisam de combustíveis para o transporte de mercadorias, cargas e pessoas que impulsionam o desenvolvimento e o progresso do País.

Por esta e outras razões, todos os FRENTISTAS merecem os cumprimentos e as homenagens de todas as pessoas, especialmente os cumprimentos e as sinceras homenagens do

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG

Diretores e funcionários

O COMBATE – 72 ANOS

“O COMBATE”fez aniversário no dia 6 de julho, completando 72 anos de tumultuada existência.Sim, são sete décadas de lutas, de combates, de trabalhos exaustivos, sempre defendendo o povo, principalmente a tão sofrida classe operária. Fundado em 1952, pelo combativo jornalista Djalma Medeiros, e hoje dirigido pelo seu filho João Batista de Medeiros, “O COMBATE”, portanto,é um “SETENTÃO”. E é o jornal moderno mais antigo de Juiz de Fora.

Além disso, desde abril de 2011, “O Combate” é conectado à Rede Mundial de Computadores em edições on-line que reproduzem as suas edições impressas, além de matérias específicas virtuais e extras destinadas a notícias de urgência, “em cima da hora”, conforme o jargão jornalístico. Assim, este jornal (www.ocombate.com.br) se comunica 24 horas em âmbito mundial.

Defender o povo e os trabalhadores era o maior ideal de Djalma Medeiros, que faleceu em 29 de janeiro de 1987. A luta de Djalma na defesa dos trabalhadores era muito parecida com a luta que João Medeiros vem travando em prol dos trabalhadores desde 1985, quando assumiu a direção deste jornal. Uma diferença é que a luta de João Medeiros acontece também nos Tribunais da Justiça do Trabalho, já que ele é Advogado Trabalhista.

Apesar de todas as sabotagens, perseguições e violências praticadas contra este jornal pelos inimigos do povo e da classe trabalhadora, por incrível que pareça, já faz 72 anos que “O Combate” vem “combatendo o bom combate”, como dizia o grande apóstolo São Paulo.