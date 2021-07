Trabalhadores que ganham mais

| Página 4 |

Por que os trabalhadores dos condomínios e das imobiliárias ganham mais do que os trabalhadores que não têm Sindicato? Exatamente porque os trabalhadores dos condomínios e das imobiliárias têm Sindicato.

Ao contrário dos trabalhadores não organizados em Sindicato, que recebem apenas o salário mínimo vigente no Brasil, hoje fixado em R$ 1.100,00, os empregados que têm Sindicato recebem mais do que o salário mínimo porque têm direito ao piso salarial da classe, que geralmente é superior ao salário mínimo.

O piso salarial e os reajustes salariais são conquistas do Sindicato trabalhista.

Se outras razões não existissem, bastaria este motivo para justificar a utilidade e a importância do Sindicato trabalhista.

Na verdade, são vários os aspectos que mostram que o Sindicato trabalhista é muito importante na luta dos trabalhadores por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho. Mas não há dúvida de que o mais importante de todos esses aspectos é justamente o fato de que o salário recebido por trabalhadores integrantes de categorias organizadas em Sindicato é sempre (ou quase sempre) superior ao salário mínimo.

No caso, por exemplo, dos funcionários dos condomínios e das imobiliárias de Juiz de Fora, graças à luta do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, o atual piso salarial dos funcionários dos condomínios comerciais é de R$ 1.307,00, e o piso salarial dos funcionários das imobiliárias é de R$ 1.278,85, sendo, portanto, respectivamente, R$ 207,00 e R$ 178,85 a mais do que o salário mínimo. Isso por mês!

Vale a pena calcular quanto isso dá em 12 meses (período de vigência da Convenção Coletiva de Trabalho que garante o piso salarial aos empregados representados pelo Sindicato). São 13 salários (12 durante o ano + o 13º), além do depósito mensal do FGTS.

Por estas e outras razões, os trabalhadores devem reconhecer a importância do Sindicato. Afinal, se o Sindicato não existisse, os trabalhadores dos condomínios e das imobiliárias estariam recebendo apenas o salário mínimo, sem essas vantagens que fazem a diferença entre os ganhos do trabalhador organizado em Sindicato e os recebimentos do trabalhador que não tem uma entidade sindical para defender seus interesses.

Isso sem falar nas outras melhorias que o Sindicato já conquistou para esses trabalhadores. Exemplificando, pode-se citar o adicional de hora extra de 75% dos condomínios e 80% das imobiliárias (a Constituição Federal garante apenas 50%), além dos benefícios oferecidos pelo Sindicato na área assistencial (assistências médica, odontológica e jurídica).

Daí a grande importância do Sindicato na vida dos trabalhadores.

Finalizando, vale ressaltar que seria ótimo para o Sindicato e consequentemente para os próprios trabalhadores se todos eles reconhecessem isso e dessem mais valor à sua entidade de classe.

Trabalhador(a), você quer perder os benefícios e direitos trabalhistas já conquistados pelo seu Sindicato para você?

Se já não bastassem as maldosas e maliciosas investidas de alguns patrões inescrupulosos (poucos, felizmente, pois a maioria da classe patronal não é dessa laia), querendo e tentando acabar com os Sindicatos trabalhistas, ainda existem os imprudentes ataques de alguns trabalhadores (felizmente, poucos), que vão “caindo na lábia” desses empregadores e “indo nessa onda”, fazendo o jogo dessa “gentalha” contra as entidades sindicais.

É provável que esses trabalhadores não saibam que os direitos trabalhistas e outros benefícios que eles possuem nasceram nas lutas dos Sindicatos trabalhistas, que sempre lutaram e estão sempre lutando por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para a classe trabalhadora. É a velha luta sindical dos trabalhadores juntos na busca por justiça social, como bem afirmou o Papa Francisco, que é grande defensor dos trabalhadores e dos injustiçados.

O trabalhador ou a trabalhadora tem que ter consciência de que reajuste salarial não cai do céu. E não é presente ou bondade de nenhum patrão e nem do governo. É conquista do Sindicato. Se a entidade trabalhista não conseguir, através da luta sindical, melhorias salariais e outros benefícios para os seus trabalhadores, os patrões não serão tão bonzinhos a ponto de conceder reajustes salariais e outros benefícios a seus empregados de livre e espontânea vontade. Claro que não.

Todo Sindicato trabalhista batalha bastante na mesa de negociação, diante do Sindicato patronal, para conseguir melhorias salariais e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras.

Por isso, toda a classe trabalhadora precisa se conscientizar de que os Sindicatos trabalhistas necessitam do apoio e da contribuição dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Neste momento em que ocorrem várias tentativas de nova escravização dos trabalhadores promovidas pela maldita “reforma trabalhista” implantada por políticos maus e maldosos que chegaram ao poder (muitas tentativas até já consumadas), os trabalhadores e as trabalhadoras precisam, mais do que nunca, estar bem ligados ao seu Sindicato, pois a entidade sindical é a única arma que o trabalhador ainda possui para conquistar reajustes salariais e outros benefícios em sua luta por melhores condições de vida e de trabalho e para enfrentar qualquer tentativa de escravização em seu local de serviço.

Por isso, você, trabalhador(a), integrante de qualquer categoria profissional, deve apoiar o seu Sindicato e ficar bem atento(a) para não “cair na lábia” de alguns patrões velhacos que só querem “levar vantagem” nas costas do(a) trabalhador(a).

Portanto, não fale mal do seu Sindicato. Não ajude patrão inescrupuloso a acabar com a sua entidade. Afinal, você não quer que acabem os seus direitos trabalhistas e os outros benefícios já conquistados pelo seu Sindicato para você. Quer? Se não quer, então, não dê ouvidos a patrão inescrupuloso. Dê ouvidos, sim, ao que o Papa Francisco falou sobre os Sindicatos. O Papa sabe das coisas. Ele é muito sábio.