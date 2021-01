Vai começar a negociação de reajuste salarial e outros benefícios para os trabalhadores dos condomínios

| Página 2 |

O presidente do SINDICON, Márcio Tavares; o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva; e o advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do SINDEDIF-JF. (Foto: Arquivo O Combate)

Após encaminhar ao Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal) a pauta de reivindicações dos trabalhadores dos condomínios desta Cidade, juntamente com um ofício pedindo o agendamento de reunião para o início da negociação coletiva referente à data-base de 2021, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores, já está preparado para enfrentar o processo negocial, que deverá começar nos próximos dias.

Conforme “O Combate” já informou, a campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora, iniciada no dia 21 de outubro, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal, já está a todo vapor.

Falando ao jornal “O Combate”, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, informou que a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de janeiro, “mas o Sindicato já vem se movimentando desde outubro no sentido de conseguir um bom acordo salarial para esses trabalhadores”.

Luiz disse acreditar que no início de janeiro de 2021 a categoria já terá a renovação da Convenção, o que significa que já vêm aí reajuste salarial e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios de Juiz de Fora, como, por exemplo, o novo valor do tíquete-alimentação.

Trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios têm direito a receber diferenças salariais

Conforme “O Combate” já informou, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF e o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – SINDICOMÉRCIO-JF, que legalmente representa as empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais desta Cidade, firmaram no dia 20 de novembro a nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, com vigência retroativa a 01 de maio de 2020 até 30 de abril de 2021.

Pela nova Convenção, todos os salários dos empregados das imobiliárias e administradoras de condomínios de Juiz de Fora foram reajustados em 2,46%, inclusive o piso salarial da classe, cujo valor passou para R$ 1.188,60, com efeito retroativo a 01 de maio de 2020.

Assim, são devidas aos trabalhadores do setor as diferenças salariais relativas aos salários dos meses de maio, junho e julho de 2020, que têm de ser pagas juntamente com o salário (já reajustado) com vencimento até o 5º (quinto) dia útil do mês de dezembro de 2020, bem como as diferenças salariais referentes aos salários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, que terão de ser pagas juntamente com o salário com vencimento até o 5º (quinto) dia útil do mês de janeiro de 2021.

Além de reajustar em 2,46% todos os salários e o piso salarial da classe, a Convenção, que vai vigorar por um ano, com efeito retroativo a 1º de maio de 2020, data-base da categoria, estabelece vários outros benefícios para os empregados das imobiliárias e administradoras de condomínios desta Cidade, tais como o adicional de hora extra de 80%, a segurança/estabilidade do empregado para se aposentar e o abono de falta do empregado ao serviço para levar filho ou dependente ao médico.

Maiores informações na Secretaria do Sindicato (Avenida Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro, Juiz de Fora) ou pelo telefone 3215-9461.

“… O anjo, porém, lhes disse: Não

temais, porquanto vos trago novas

de grande alegria que o será para

todo o povo: é que vos nasceu hoje,

na cidade de Davi, o Salvador, que

é Cristo; o Senhor”.

(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

“Eis a mensagem com a qual queremos enviar o

nosso abraço fraterno a todas as pessoas que neste

momento festejam o Natal do Filho de Deus.

Ao findar mais um ano, desejamos agradecer a

todos que colaboraram, de uma ou de outra maneira,

para o fortalecimento da nossa laboriosa categoria

profissional.

Queremos agradecer especialmente aos nossos

companheiros comerciários que estiveram ao nosso

lado no decorrer do ano de 2020, lutando por

melhores salários e melhores condições de vida e

de trabalho.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

São os sinceros votos do

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA

Silas Batista da Silva

Presidente

Diretores e funcionários