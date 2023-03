Além de aumentar os salários e o tíquete-alimentação, Sindicato conquistou outros benefícios para os trabalhadores dos condomínios

| Página 4 |

Conforme “O Combate” noticiou em sua edição de janeiro, os funcionários dos condomínios de Juiz de Fora já conseguiram aumento salarial e reajuste do valor do tíquete-alimentação. Isso eles já sabem, pois há três meses estão recebendo esses benefícios conquistados para eles pelo Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.

O que talvez muitos desses trabalhadores ainda não saibam é que, além desses aumentos, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria estabelece também vários outros benefícios para os empregados dos condomínios desta Cidade, tais como adicional de hora extra de 75%, adicional noturno de 25%, segurança/estabilidade do empregado para se aposentar e abono de falta do empregado ao serviço para levar filho ao médico.

“Apesar da crise terrível que o Brasil está enfrentando, conseguimos importantes vitórias na nossa luta sindical em benefício dos trabalhadores, destacando-se o índice de aumento salarial, que foi de 6% e fez a reposição integral das perdas salariais decorrentes da inflação no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, já que o índice da inflação oficial, ou seja, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi de 5,79% em 2022” – salienta o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva.

Em seguida, o sindicalista acrescenta: “Além disso, há outros benefícios também muito importantes, todos conquistados pelo Sindicato (vale lembrar), entre os quais o auxílio odontológico, o aumento do valor do tíquete-alimentação, a aposentadoria garantida e o abono de falta ao trabalho do empregado que necessitar assistir os filhos menores de 14 anos ou inválidos ao médico”.

Luiz explica que “a CCT assegura o direito à ausência remunerada ao empregado ou empregada que levar filho inválido ou menor de 14 anos ao médico, sendo que serão abonadas as faltas ou horas não trabalhadas desse trabalhador ou trabalhadora, mediante apresentação do competente atestado de acompanhamento com respectivo histórico dentro do prazo máximo de dois dias úteis”.

E com relação ao benefício da aposentadoria garantida, Luiz destaca que “a Convenção determina que o empregador considere estável todo empregado que estiver a um ano da aquisição do direito à aposentadoria, não podendo, portanto, demitir tal funcionário durante o período que faltar para ele se aposentar”.

O presidente do SINDEDIF-JF ressalta que “o empregador que descumprir qualquer cláusula da Convenção, que tem vigência por dois anos (1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024), fica obrigado a pagar ao empregado prejudicado uma multa no valor de um piso salarial da classe”. Valor da multa: R$ 1.526,40 se for condomínio comercial (ou “shopping center”) e R$ 1.441,60 se for condomínio residencial.

Maiores informações sobre esses e outros benefícios e demais determinações da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria poderão ser obtidas na Secretaria do SINDEDIF-JF, na Avenida Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro de Juiz de Fora, ou pelo telefone 3215-9461.

Trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios terão sua 8ª Convenção

Dentro em breve, os funcionários das imobiliárias e administradoras de condomínios de Juiz de Fora terão sua oitava Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Tal documento, que tem força de lei, e é renovado a cada ano, sempre na data-base da categoria (1º de maio), vai vigorar no período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, salientou que “muito em breve, após a negociação coletiva com o Sindicato patronal, que é o SINDICOMÉRCIO-JF, estaremos renovando a Convenção desses companheiros trabalhadores, quando então serão reajustados os salários e os pisos salariais da classe e deverão ser estabelecidos para a categoria vários outros benefícios”.

O sindicalista ressaltou também que “os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se unir em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente, para o próprio bem deles mesmos, pois só assim a nossa campanha salarial, que vai começar em abril, poderá ser coroada de pleno êxito. Afinal, só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a nossa campanha salarial”.

