Empregado que trabalha em feriado tem que receber o salário/dia em dobro

O mês de junho de 2023 teve o feriado do dia 8, Dia de Corpus Christi. E para a população de Juiz de Fora houve feriado especial no mesmo mês: dia 13, Dia de Santo Antônio, Padroeiro da Cidade. Maio também teve um feriado: dia 1º, Dia do Trabalhador. E o mês de abril também teve dois feriados: dia 7 (Sexta-feira da Paixão de Cristo) e dia 21 (Dia de Tiradentes).

Por isso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, em entrevista ao jornal “O Combate”, fez questão de lembrar que “o empregado que trabalhou nesses feriados tem que receber o salário/dia em dobro se não houve compensação com folga em outro dia da mesma semana”.

Segundo ele, “é necessário lembrar isso porque alguns postos de combustíveis da Cidade e da Região costumam deixar de pagar em dobro o feriado trabalhado, violando, assim, a legislação vigente”.

Para o sindicalista, “isso, além de ilegal, é um desrespeito ao funcionário que trabalha durante feriado e recebe como se fosse dia normal”.

Ele considera justo que todos os empregados que trabalharam durante feriado e receberam o dia de serviço como se fosse dia normal, cobrem de seus empregadores na Justiça o pagamento de todos os feriados não pagos na forma estabelecida pela legislação vigente.

Por isso, Guizellini assinala: “Os trabalhadores prejudicados, sendo representados pelo SINTRAPOSTO-MG, devem entrar em contato com o Sindicato ou se dirigir à sede da entidade, para a tomada de providências cabíveis, objetivando, inclusive, o ajuizamento de ação trabalhista pelo Departamento Jurídico do Sindicato”.

O sindicalista ressalta que “o trabalhador que não quiser entrar com ação na Justiça contra a empresa relapsa, mas quiser denunciar o caso ao Sindicato sem se identificar, pode ligar para a entidade sem precisar fornecer seu nome, bastando citar o nome do empregador, pois o Sindicato se encarrega de apurar o caso e garante sigilo total sobre a identidade do empregado denunciante”.

Guizellini assinala que os trabalhadores prejudicados devem se dirigir à sede do Sindicato, na Rua Halfeld, nº 414, sala 609, Centro de Juiz de Fora, ou entrar em contato com a entidade pelos telefones 32-3216-3181 e 3213-7565, pelo e-mail sintrapostomg@gmail.com ou pelo WhatsApp 9-9817-5252.

Encontro de capoeiristas

Capoeiristas de várias partes do Brasil estiveram reunidos em uma granja no bairro Caeté, em Juiz de Fora, nos dias 14, 15 e 16 de julho, abordando diversos assuntos ligados à capoeira.

O ponto culminante do encontro de capoeiristas foi o evento realizado no Teatro Paschoal Carlos Magno no domingo, dia 16, quando o capoeirista Cássio Jacques Galdino da Silva, também conhecido por “Catatal”, foi promovido a Mestre, recebendo do Mestre Tunico a corda da graduação de Mestre.

Cássio, agora “Mestre Catatal”, é genro do diretor do jornal “O Combate”, João Batista de Medeiros.

AOS FRENTISTAS

Com total sinceridade, queremos enviar o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns, a todos os COMPANHEIROS FRENTISTAS pelo transcurso do “DIA DA CATEGORIA” a 13 de Julho.

Vale lembrar que já existe em Juiz de Fora há quase 29 anos o “DIA MUNICIPAL DO FRENTISTA”, instituído pela Lei nº 8.594, de 16/12/1994, de autoria do ex-vereador Domingos Caputo, aprovada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora e sancionada pelo então prefeito Custódio Mattos. Sim, é o dia 13 de julho, que assinala uma data muito especial no calendário para os trabalhadores dos postos de combustíveis de Juiz de Fora.

E há anos o SINTRAPOSTO-MG vem lutando pela criação do “DIA DA CATEGORIA” em nível estadual, ou seja, para que seja instituído tal dia especial através de lei estadual, a cargo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Nunca é demais ressaltar que, com seu valioso e precioso trabalho, realmente digno de aplausos, os FRENTISTAS exercem as suas importantes funções em setor considerado essencial, estando sempre na frente para o abastecimento dos veículos que precisam de combustíveis para o transporte de mercadorias, cargas e pessoas que impulsionam o desenvolvimento e o progresso do País.

Por esta e outras razões, todos os FRENTISTAS merecem os cumprimentos e as homenagens de todas as pessoas, especialmente os cumprimentos e as sinceras homenagens do

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG



Paulo Guizellini – Presidente

demais diretores e funcionários

