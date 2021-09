Frentistas iniciam campanha salarial com muita antecedência

| Página 2 |

Embora a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores em decorrência da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais seja 1º de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, que representa esses funcionários nesta Região, já está se movimentando no sentido de intensificar e agilizar a nova campanha salarial da categoria.

Assim, objetivando adiantar o processo de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, o SINTRAPOSTO-MG, diante da flexibilização das regras do distanciamento social decretada pela Prefeitura de Juiz de Fora, realizou no dia 17 de agosto a assembleia geral destinada a elaborar, discutir e votar a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal.

Para não haver aglomeração de pessoas, em observância aos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19, a assembleia foi realizada em sessões, sendo cada uma com presença de número reduzido de pessoas e duração máxima de 30 minutos. Além disso, o Sindicato cumpriu outros protocolos de segurança, como monitoramento da entrada do recinto (que estava bem arejado) por meio da aferição da temperatura das pessoas, uso obrigatório de máscaras durante toda a assembleia, álcool em gel 70% e distanciamento de dois metros entre os participantes – cadeiras e afins.

Os trabalhadores que compareceram à assembleia manifestaram total apoio à direção do SINTRAPOSTO e, depois de muitos debates, aprovaram por unanimidade a referida pauta.

Sindicalista espera agilização da negociação coletiva em 2021

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, garantiu que a diretoria do Sindicato vai trabalhar incansavelmente e lutar com muita garra no sentido de conseguir para a classe um reajuste salarial justo e digno, capaz de possibilitar a reposição das perdas salariais decorrentes da inflação e assegurar um ganho real para aliviar um pouco o sofrimento da categoria. “Esperamos que o processo de negociações com o MINASPETRO proporcione melhorias salariais e vários outros benefícios a esses valorosos funcionários que diariamente trabalham de maneira exaustiva nos postos de gasolina e demais estabelecimentos, proporcionando bons lucros aos empresários do setor” – afirmou Guizellini.

Sobre o fato de a assembleia ter sido realizada dois meses e meio antes da data-base, o sindicalista salientou: “Resolvemos iniciar a campanha salarial de 2021 com grande antecedência para que neste ano haja agilização da negociação coletiva, razão pela qual esperamos que em 2021 o MINASPETRO (Sindicato patronal) agilize o processo de negociação salarial com as entidades sindicais que representam os trabalhadores dos postos de combustíveis em Minas Gerais”.

Em seguida, ele acrescentou: “Esperamos que desta vez não haja a demora que sempre houve, muito menos a tão longa demora havida nas últimas negociações, que se arrastaram, cada uma, por vários meses ao longo de muitas reuniões. No que depender de nós, estamos prontos para colaborar, como sempre, para a agilização da negociação coletiva. E queremos crer que o Sindicato patronal também vai colaborar para isso, agilizando a negociação até mesmo como uma forma de compensar a longa demora das negociações anteriores”.

Ao abrir a campanha salarial de 2021, o sindicalista conclamou toda a categoria representada pelo SINTRAPOSTO a lutar ao lado da direção do Sindicato, participando ativamente das assembleias da classe e apoiando integralmente a luta da diretoria pela conquista de melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a classe.

A pauta já foi encaminhada ao Sindicato patronal pelo SINTRAPOSTO-MG poucos dias depois da assembleia, juntamente com um ofício pedindo a marcação de uma reunião para negociação das propostas dos trabalhadores contidas na referida minuta.

Agora, o SINTRAPOSTO-MG está aguardando que o MINASPETRO agende para os próximos dias a primeira rodada de negociação referente à data-base de 2021.

“O COMBATE” NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES

LEIA EM NOTÍCIAS SEMANAIS ON-LINE AS SEGUINTES NOTÍCIAS: