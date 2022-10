Frentistas iniciam campanha salarial

| Página 2 |

Embora a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores em decorrência da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais seja 1º de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, que representa esses funcionários nesta Região, já está se movimentando no sentido de intensificar e agilizar a campanha salarial da categoria neste ano.

Assim, objetivando adiantar o processo de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, o SINTRAPOSTO-MG realizou no dia 1º de setembro a assembleia geral destinada a elaborar, discutir e votar a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal.

Os trabalhadores que compareceram à assembleia manifestaram total apoio à direção do SINTRAPOSTO e, depois de muitos debates, aprovaram por unanimidade a referida pauta.

Sindicalista espera agilização da negociação coletiva em 2022

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, garantiu que a diretoria do Sindicato vai trabalhar incansavelmente e lutar com muita garra no sentido de conseguir para a classe um reajuste salarial justo e digno, capaz de possibilitar a reposição das perdas salariais decorrentes da inflação e assegurar um ganho real para aliviar um pouco o sofrimento da categoria. “A nova luta nossa já começou. Esperamos que o processo de negociações com o MINASPETRO proporcione melhorias salariais e outros benefícios a esses valorosos funcionários que diariamente trabalham de maneira exaustiva nos postos de gasolina e demais estabelecimentos, proporcionando bons lucros aos empresários do setor” – afirmou Guizellini.

Sobre o fato de a assembleia ter sido realizada dois meses antes da data-base, o sindicalista salientou: “Resolvemos iniciar a campanha salarial de 2022 com muita antecedência para que neste ano haja agilização da negociação coletiva, razão pela qual esperamos que em 2022 o MINASPETRO (Sindicato patronal) agilize o processo de negociação salarial com as entidades sindicais que representam os trabalhadores dos postos de combustíveis em Minas Gerais”.

Em seguida, ele acrescentou: “Esperamos que desta vez não haja a demora que sempre houve, muito menos a tão longa demora havida nas últimas negociações, que se arrastaram, cada uma, por vários meses ao longo de muitas reuniões. No que depender de nós, estamos prontos para colaborar, como sempre, para a agilização da negociação coletiva. E queremos crer que o Sindicato patronal também vai colaborar para isso, agilizando a negociação até mesmo como uma forma de compensar a longa demora das negociações anteriores”.

Ao abrir a campanha salarial de 2022, Guizellini conclamou toda a categoria representada pelo SINTRAPOSTO a lutar ao lado da direção do Sindicato, apoiando integralmente a luta da diretoria pela conquista de melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a classe.

Para Guizellini, “não há dúvida de que a união constante dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando ativamente da luta da entidade em todos os momentos, é sempre muito importante, mas durante a campanha salarial da categoria essa união, além de muito importante, é também extremamente necessária e indispensável, pois nesta hora tão importante e muito difícil, quando temos que enfrentar o processo de negociação com o Sindicato patronal, buscando melhorias salariais e outros benefícios para a categoria profissional representada pelo SINTRAPOSTO, é claro que necessitamos muito da força dos companheiros trabalhadores. Afinal, todo mundo sabe que só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando, mas principalmente neste momento, pois o tão desejado fechamento de um bom acordo salarial depende fundamentalmente da união e da mobilização dos trabalhadores”.

A pauta foi encaminhada ao Sindicato patronal pelo SINTRAPOSTO-MG poucos dias depois da assembleia, juntamente com um ofício pedindo a marcação de uma reunião para negociação das propostas dos trabalhadores contidas na referida minuta.

Agora, o SINTRAPOSTO-MG está aguardando que o MINASPETRO agende para os próximos dias a primeira rodada de negociação referente à data-base de 2022.

AOS CONTADORES

Daqui enviamos o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns, a todos os CONTADORES pelo “Dia do Contador”, comemorado em 22 de setembro.

Nesta oportunidade, vale destacar a importância da categoria, pois o Contador é o profissional que estuda e avalia as atividades financeiras de uma empresa e leva o empregador a cumprir as suas obrigações trabalhistas.

Com seu valioso e precioso trabalho, o Contador desempenha o seu importante papel para garantir o bom funcionamento da área financeira de qualquer empresa, com a estrita observância da legislação trabalhista e das determinações das Convenções Coletivas de Trabalho, que – vale lembrar – têm força de lei.

No Brasil, a data comemorativa faz alusão ao dia em que foi criado o primeiro curso de Ciências Contábeis no País. O Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, regulamentou e tornou oficial a criação do primeiro curso de ensino superior em Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A propósito, é bom lembrar que há uma diferença entre o Contador e o Contabilista. Contador é o profissional que possui curso superior em Ciências Contábeis; é, portanto, um profissional de nível universitário, que exerce funções técnicas e acadêmicas da contabilidade. Já o Contabilista (ou Técnico em Contabilidade) tem curso profissionalizante ou técnico em Contabilidade; é o sucessor do antigo guarda-livros, profissional formado pelos cursos profissionalizantes das Escolas Técnicas do Comércio, de nível médio, executando a função técnica da contabilidade. O Dia do Contabilista é comemorado em 25 de abril.

Por esta e outras razões, todos os CONTADORES merecem os cumprimentos de todas as pessoas de bem, especialmente os cumprimentos do pessoal das duas entidades que subscrevem esta saudação aos Contadores.

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

Luiz José da Silva – Presidente

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG

Paulo Guizellini – Presidente