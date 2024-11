| Página 2 |

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG postou em suas redes sociais(inclusive no seu blog sintrapostomg.blogspot.com) e está distribuindo nos postos de combustíveis da Cidade e da Região um boletim afirmando que “os frentistas estão revoltados” com a proposta apresentada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO durante a segunda rodada de negociação realizada na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte, no dia 13 de novembro.

O MINASPETRO apresentou proposta de reajuste salarial que representa apenas a metade do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses (2,3% de reajuste, sendo que o INPC foi de 4,6%). Assim, com apenas 2,3% de reajuste (só R$ 35,43),o salário básico da classe passariade R$ 1.540,75 para R$ 1.576,18.

Ainda de acordo com a proposta do Sindicato patronal, a cesta básica de alimentos ou vale-alimentação passaria de R$ 205,00 para R$ 209,71, recebendo o mesmo reajuste de 2,3% (R$ 4,71). E a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) das empresas, recebendo também o mesmo reajuste de 2,3% (R$ 12,42),passaria, então, de R$ 540,00 para R$ 552,42.

Sindicatos repudiam proposta patronal e marcam nova rodada de negociação

O SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais não aceitaram e até repudiaram a proposta patronal, considerando-a “o cúmulo do absurdo, pois representa mais arrocho salarial,não atendendo às mínimas necessidadesdos trabalhadores, razão pela qualfoi veementemente rejeitada por todos nós, representantes dos frentistas”, conforme afirmou o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini.

Diante da dificuldade de acordo, já que, segundo Guizellini, “os frentistas não têm como aceitar tal proposta absurda”, nova reunião foi agendada para o dia 27 de novembro, na sede do MINASPETRO, para prosseguimento da negociação coletiva.

Assim, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, iniciada no dia 22 de agosto, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato patronal, continuasem definição, assim como a campanha salarial dos demais empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais.

A data-base da categoria (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores) é 1º de novembro.