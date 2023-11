| Página 4 |

Após encaminhar ao Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal) a pauta de reivindicações dos trabalhadores dos condomínios desta Cidade, juntamente com um ofício pedindo o agendamento de reunião para o início da negociação coletiva referente à data-base de 1º de janeiro de 2024, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores, já está preparado para enfrentar o processo negocial, que deverá começar nos próximos dias.

Conforme “O Combate” já informou, a campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora, iniciada no dia 18 de outubro, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal, já está a todo vapor.

Falando ao jornal “O Combate”, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, informou que a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de janeiro, “mas o Sindicato já vem se movimentando desde outubro no sentido de conseguir um bom acordo salarial para esses trabalhadores”.

Luiz disse acreditar que no início de janeiro de 2024 a categoria já terá a renovação da Convenção, o que significa que já vêm aí reajuste salarial e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios de Juiz de Fora, como, por exemplo, o novo valor do tíquete-alimentação.

Sindicatos dos frentistas realizam 1ª rodada de negociação da campanha salarial de 2023

A campanha salarial de 2023 dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, iniciada no dia 12 de setembro, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, teve a sua primeira rodada de negociação no dia 30 de outubro.

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais se reuniram com o Sindicato patronal para negociação da pauta de reivindicações dos frentistas, cuja data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria) é 1º de novembro.

Durante a reunião, na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte, os representantes dos trabalhadores e os da classe patronal debateram diversos assuntos de interesse dos empregados e empregadores dos postos de combustíveis de Minas Gerais.

Os representantes dos trabalhadores lutaram exaustivamente pela conquista de melhorias salariais, outros benefícios e melhores condições de trabalho para os empregados dos postos de gasolina.

Divergindo-se sobre várias questões, os representantes dos trabalhadores e os do MINASPETRO não chegaram a um acordo para celebração da nova Convenção.

As entidades marcaram nova reunião para o dia 21 de novembro, novamente na sede da entidade patronal, para prosseguimento das negociações. “Esperamos que no próximo encontro dos Sindicatos a comissão negociadora do MINASPETRO apresente propostas aceitáveis na mesa de negociação coletiva” – afirmou o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini.

Dessa forma, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, assim como do restante deste Estado, continua indefinida.

Guizellini ressaltou que, a exemplo do que já vem acontecendo há vários anos, “o SINTRAPOSTO-MG está participando das negociações com o MINASPETRO juntamente com as outras entidades sindicais de frentistas deste Estado, atuando em conjunto em negociação coletiva, inclusive com pauta de reivindicações unificada”.