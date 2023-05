“Piso salarial não é bondade de patrão, é conquista do Sindicato para os trabalhadores” – diz Luiz

| Página 4 |

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, lembrou que “os trabalhadores não organizados em Sindicato recebem apenas o salário mínimo vigente no Brasil, hoje fixado em R$ 1.302,00, enquanto os empregados que têm Sindicato recebem mais do que o salário mínimo, justamente porque têm Sindicato, já que, por terem Sindicato, eles têm direito ao piso salarial da classe, que geralmente é superior ao salário mínimo”.

Para Luiz, “se não existissem outras razões, bastaria este motivo para justificar a utilidade e a importância do Sindicato”.

Segundo o sindicalista, “na verdade, são vários os aspectos que mostram que o Sindicato é muito importante na luta dos trabalhadores por melhorias salariais e por melhores condições de vida e de trabalho, mas não há dúvida de que o mais importante de todos esses aspectos é justamente este: o salário recebido por trabalhadores que têm Sindicato, o qual é sempre superior ao salário mínimo”.

Em seguida, Luiz acrescentou: “No nosso caso, por exemplo, ou melhor, no caso dos funcionários dos condomínios comerciais, o piso salarial da classe é de R$ 1.526,40, sendo, portanto, R$ 224,40 a mais do que o salário mínimo vigente no País. Em 2014, o Sindicato conseguiu para esses trabalhadores um tíquete-alimentação que atualmente tem o valor mínimo de R$ 180,00. Assim, a remuneração mensal mínima desses trabalhadores, hoje, incluindo o valor do tíquete-alimentação, é de R$ 1.706,40, sendo, portanto, R$ 404,40 a mais do que o salário mínimo”.

O sindicalista fez questão de esclarecer que “o piso salarial não é uma liberalidade, generosidade ou bondade de nenhum patrão, mas sim uma conquista do Sindicato trabalhista”.

Conforme Luiz, “se a entidade trabalhista não conseguir, através da luta sindical, melhorias salariais para os seus trabalhadores, os patrões não serão tão bonzinhos a ponto de conceder reajustes salariais a seus empregados de livre e espontânea vontade. Claro que não”.

E o sindicalista acrescenta: “Tanto isso é verdade que eles, patrões, com raríssimas exceções, reajustam os salários de seus funcionários só com base no índice conquistado pelo Sindicato e somente quando a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato determina. Não se tem notícia de nenhum caso em que um empregador tenha aumentado os salários de seus empregados em percentual superior ao índice conquistado pelo Sindicato e antes de a Convenção da entidade determinar o reajustamento dos salários da categoria”.

Luiz explicou que “os Sindicatos trabalhistas, de modo geral, batalham bastante, na mesa de negociação com o Sindicato patronal, para conseguir melhores salários e melhores condições de vida e de trabalho para os seus trabalhadores. E, por fim, após muitas dificuldades, os Sindicatos trabalhistas conquistam, a duras penas e com muita luta, os reajustes salariais tão desejados pelos trabalhadores, que, por estas e outras razões, deveriam demonstrar maior gratidão e dar mais valor às suas entidades sindicais”.

Mensagem aos trabalhadores

“Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir”. (Livro de Eclesiastes 5:12)

Estas palavras são do grande sábio Salomão, ensinando-nos que o trabalho não só enobrece o ser humano como também o leva a dormir um sono tranquilo depois de um dia de cansativa atividade, enquanto a fartura e a riqueza do rico, que muitas vezes o levam à inatividade e geram grandes preocupações, geralmente não o deixam dormir sossegado.

Com esta mensagem de Salomão, queremos externar os nossos mais sinceros cumprimentos a todos os trabalhadores por ocasião do transcurso do Dia do Trabalhador.

Que os governos e os empregadores compreendam que o trabalho precisa ser mais valorizado e melhor remunerado, para que o Brasil possa progredir e o sono do trabalhador passe a ser mais doce.

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

A Diretoria

“Que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho: Isto é um dom de Deus.” (Livro de Eclesiastes 3:13)

Com estas palavras sagradas, proferidas pelo grande sábio Salomão num momento de inspiração divina, revelando que o trabalho é um direito inalienável do ser humano, consagrado pelas Escrituras Sagradas, como também é uma necessidade básica de todas as pessoas, queremos cumprimentar fraternalmente toda a classe trabalhadora por ocasião do transcurso do DIA DO TRABALHADOR.

Que todos nós (sindicalistas, governos, empregadores e o povo em geral) aproveitemos este dia dedicado aos trabalhadores para meditarmos profundamente sobre a grande importância da classe trabalhadora no processo de desenvolvimento do nosso País. E que haja maior reconhecimento por parte dos governos e dos empregadores acerca do importante papel desempenhado pelos nossos companheiros trabalhadores, que estão a merecer salários mais justos e melhores condições de trabalho.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora

Pela Diretoria

Anderson Stehling – Presidente

Ao ensejo do Dia do Trabalhador, queremos abraçar e homenagear todos os operários e todas as operárias que constroem diariamente a grandeza do Brasil.

Sindicato dos Empregados nos Sindicatos e nas Entidades de Representações de Classe de Juiz de Fora – SESERC-JF – A Diretoria