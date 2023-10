| Página 4 |

Embora a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores em decorrência da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos condomínios comerciais (inclusive “shoppingscenters”), residenciais e mistos de Juiz de Fora seja 1º de janeiro, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses funcionários nesta Cidade, já está se movimentando no sentido de intensificar e agilizar a nova campanha salarial da categoria.

Assim, objetivando adiantar o processo de negociação com o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal), o SINDEDIF-JF realizou Assembleia Geral da categoria no dia 18 de outubro, para aprovar a sua pauta de reivindicações que será encaminhada ao Sindicato patronal, dando início, assim, à nova campanha salarial da classe.

Isso significa que o SINDEDIF-JF já começou os preparativos para a luta por novo aumento salarial e outros benefícios para a categoria. “Agora, vamos desenvolver a negociação coletiva com o Sindicato patronal para renovação da nossa Convenção, quando então os salários dos trabalhadores representados pelo SINDEDIF-JF serão reajustados” – informou o presidente da entidade, Luiz José da Silva.

“Aumento salarial é conquista do Sindicato” – afirma Luiz

Em seguida, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, acrescentou: “O trabalhador ou a trabalhadora tem que ter consciência de que aumento salarial não cai do céu, não. E não é presente ou bondade de nenhum patrão. É conquista do Sindicato”.

Por isso, o sindicalista ressaltou que “todos os empregados dos condomínios da Cidade têm o dever de apoiar a direção da entidade nesta hora difícil, quando o Sindicato trabalhista vai iniciar novo processo de negociação com o Sindicato patronal objetivando a obtenção de um bom reajuste salarial e outros novos benefícios para a categoria”.

De acordo com Luiz, “os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se unir em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente, para o próprio bem deles mesmos, pois só assim a nossa campanha salarial, que está começando agora, poderá ser coroada de pleno êxito. Afinal, só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a nossa campanha salarial”.

Os trabalhadores presentes à assembleia elaboraram, discutiram e aprovaram a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal e, atendendo ao apelo de Luiz, manifestaram total apoio à diretoria do Sindicato trabalhista na luta por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a categoria.

“O COMBATE” NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES

LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTÍCIAS: