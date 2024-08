| Página 4 |

Como é do conhecimento dos trabalhadores dos condomínios e das administradoras de imóveis desta Cidade, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF faz Convenção Coletiva de Trabalho para estas duas categorias profissionais.

Graças à Convenção do Sindicato, os trabalhadores dos condomínios e das administradoras de imóveis obtiveram um aumento salarial de 5%. Disso os empregados dos condomínio já sabem, porque estão recebendo os seus salários com este reajuste desde janeiro, e os empregados das imobiliárias também saberão nos próximos dias porque também vão receber os seus salários com este aumento neste mês. “O que muita gente ainda não sabe é como é difícil a luta do Sindicato para conseguir aumento salarial para a categoria” – ressalta o presidente da entidade trabalhista, Luiz José da Silva.

Segundo ele, “a direção do Sindicato trabalhista enfrenta muitas dificuldades para conquistar aumento salarial para os nossos companheiros trabalhadores e as nossas companheiras trabalhadoras porque os empregadores geralmente consideram a concessão de reajuste salarial uma medida antipática e dificilmente concordam em aceitá-la”.

Luiz afirma que, sendo assim, “o Sindicato trabalhista tem de fazer um enorme esforço para superar as dificuldades para conseguir reajuste salarial para a categoria, sendo muito árdua a luta da entidade neste sentido”.

Neste ano, após a difícil luta de sempre, a entidade trabalhista conquistou 5% de reajuste salarial. Com isso, os trabalhadores dos dois setores (condomínios e imobiliárias) conseguiram a reposição integral das perdas salariais decorrentes da inflação e até um ganho real, já que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), foi inferior a 4%.

Após ressaltar o esforço feito pela direção do Sindicato para conquistar tais reajustes salariais, Luiz enfatizou: “Esperamos que os nossos companheiros trabalhadores e as nossas companheiras trabalhadoras reconheçam o nosso esforço e compreendam que não temos condições de fazer milagres. Fizemos o que foi possível dentro desta dura realidade de arrocho salarial que a classe patronal sempre quer impor à classe trabalhadora. Nós, felizmente, conseguimos a reposição integral das perdas salariais e até um ganho real, o que mostra que a nossa campanha salarial (tanto no setor de condomínios quanto no de imobiliárias) mais uma vez foi coroada de pleno êxito”.

Em campanha salarial desde o dia 24 de abril, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a sua pauta de reivindicações, os empregados das imobiliárias e administradoras de condomínios de Juiz de Fora conseguiram fechar acordo com a classe patronal para celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da classe.

Assim, foi firmada a nona Convenção entre o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa legalmente esses trabalhadores, e o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – SINDICOMÉRCIO-JF, que legalmente representa a classe patronal (as empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais desta Cidade).

Além do reajuste de 5% de todos os salários, a Convenção estabelece vários outros benefícios para os empregados das imobiliárias e administradoras de condomínios desta Cidade, tais como adicional de hora extra de 80%, segurança/estabilidade do empregado para se aposentar e abono de falta do empregado ao serviço para levar filho ao médico.

“Com a celebração da nova Convenção, todos esses trabalhadores passam a ter direito, como conquista do Sindicato, desde 1º de maio de 2024, ao reajuste de seus salários. Assim, os trabalhadores conseguiram a reposição integral das perdas salariais decorrentes da inflação no período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024e até um significativo ganho real, já que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), foi de 3,23% nos 12 meses antecedentes à data-base da categoria. Além disso, há outros benefícios também muito importantes, conquistados pelo Sindicato (vale lembrar), entre os quais o abono de falta e a aposentadoria garantida” – afirma o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva.

Ele explica que “a CCT assegura o direito à ausência remunerada de um dia (até duas vezes por semestre) ao empregado ou empregada que levar filho menor ou dependente previdenciário de até 12 anos de idade ao médico, mediante apresentação de comprovação no prazo de 48 horas”.

E com relação ao benefício da aposentadoria garantida, Luiz destaca que “a Convenção determina que o empregador considere estável todo empregado que preencher alguns requisitos estabelecidos pela Convenção e estiver a um máximo de 12 meses da aquisição do direito à aposentadoria, não podendo, portanto, demitir tal funcionário durante o período que faltar para ele se aposentar”.

Tal como aconteceu nos últimos anos, o processo negocial neste ano também foi realizado de modo mais ágil, e trouxe importantes benefícios para a categoria. “Apesar da crise econômica que o Brasil vem enfrentando já há vários anos, conseguimos importantes vitórias na nossa luta sindical em benefício dos trabalhadores, destacando-se o índice de reajuste salarial, que fez a reposição integral das perdas salariais decorrentes da inflação e até proporcionou um significativo ganho real de 1,77%” – salienta o presidente do SINDEDIF-JF.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do SINDEDIF-JF, na Avenida Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro de Juiz de Fora, ou pelo telefone 3215-9461.