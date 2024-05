| Página 4 |

Conforme “O Combate” noticiou em sua edição de fevereiro, os funcionários dos condomínios de Juiz de Fora já conseguiram aumento salarial e reajuste do valor do tíquete-alimentação. Isso eles já sabem, pois há quatro meses estão recebendo esses benefícios conquistados para eles pelo Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF.

O que talvez muitos desses trabalhadores ainda não saibam é que, além desses aumentos, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoriaestabelece também vários outros benefícios para os empregados dos condomínios desta Cidade, tais como adicional de hora extra de 75%, adicional noturno de 25%, segurança/estabilidade do empregado para se aposentar e abono de falta do empregado ao serviço para levar filho ao médico.

“Apesar da crise econômica que o Brasil vem enfrentando há vários anos, conseguimos importantes vitórias na nossa luta sindical em benefício dos trabalhadores, destacando-se o índice de aumento salarial, que foi de 5% e fez a reposição integral das perdas salariais decorrentes da inflação no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro do mesmo ano, proporcionando até um ganho real de 1,29%, já que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi de 3,71% em 2023” – salienta o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva.

Em seguida, o sindicalista acrescenta: “Além disso, há outros benefícios também muito importantes, todos conquistados pelo Sindicato (vale lembrar), entre os quais o auxílio odontológico, o aumento do valor do tíquete-alimentação, a aposentadoria garantida, o abono de falta ao trabalho do empregado ou empregada que necessitar assistir os filhos menores de 14 anos ou inválidos ao médico e, neste ano, conseguimos também mais um benefício muito importante, ou seja, o seguro de vida em grupo que os condomínios agora têm que conceder a todos os seus empregados”.

O presidente do SINDEDIF-JF ressalta que “o empregador que descumprir qualquer cláusula da Convenção, que tem vigência por dois anos (1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024), fica obrigado a pagar ao empregado prejudicado uma multa no valor de um piso salarial da classe”. Valor atual da multa: R$ 1.602,72 se for condomínio comercial (ou “shopping center”) e R$ 1.513,68 se for condomínio residencial.

Maiores informações sobre esses e outros benefícios e demais determinações da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria poderão ser obtidas na Secretaria do SINDEDIF-JF, na Avenida Getúlio Vargas, nº 828, sala 603, Centro de Juiz de Fora, ou pelo telefone 3215-9461.

Mensagem aos trabalhadores

“Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir”.

(Livro de Eclesiastes 5:12)

Estas palavras são do grande sábio Salomão, ensinando-nos que o trabalho não só enobrece o ser humano como também o leva a dormir um sono tranquilo depois de um dia de cansativa atividade, enquanto a fartura e a riqueza do rico, que muitas vezes o levam à inatividade e geram grandes preocupações, geralmente não o deixam dormir sossegado.

Com esta mensagem de Salomão, queremos externar os nossos mais sinceros cumprimentos a todos os trabalhadores por ocasião do transcurso do Dia do Trabalhador.

Que os governos e os empregadores compreendam que o trabalho precisa ser mais valorizado e melhor remunerado, para que o Brasil possa progredir e o sono do trabalhador passe a ser mais doce.

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

A Diretoria

“Que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho: Isto é um dom de Deus.”

(Livro de Eclesiastes 3:13)

Com estas palavras sagradas, proferidas pelo grande sábio Salomão num momento de inspiração divina, revelando que o trabalho é um direito inalienável do ser humano, consagrado pelas Escrituras Sagradas, como também é uma necessidade básica de todas as pessoas, queremos cumprimentar fraternalmente toda a classe trabalhadora por ocasião do transcurso do DIA DO TRABALHADOR.

Que todos nós (sindicalistas, governos, empregadores e o povo em geral) aproveitemos este dia dedicado aos trabalhadores para meditarmos profundamente sobre a grande importância da classe trabalhadora no processo de desenvolvimento do nosso País. E que haja maior reconhecimento por parte dos governos e dos empregadores acerca do importante papel desempenhado pelos nossos companheiros trabalhadores, que estão a merecer salários mais justos e melhores condições de trabalho.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora

Pela Diretoria

Anderson Stehling – Presidente