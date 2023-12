Aumento salarial para os trabalhadores dos condomínios já vem aí

| Página 3 |

Com a aproximação da data-base (ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos condomínios (inclusive “shoppings centers”) de Juiz de Fora, a qual é 1º de janeiro, o Sindicato que representa esses trabalhadores, ou seja, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, já está se movimentando e realizando articulações com o objetivo de conseguir junto ao Sindicato patronal um bom acordo salarial para esta importante categoria profissional.

Assim, já está vindo aí um novo aumento salarial para esses trabalhadores. “Nos próximos dias, nós, do SINDEDIF-JF, estaremos iniciando a negociação coletiva com o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal) para renovação da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, quando então os salários dos trabalhadores representados por este Sindicato serão reajustados” – informa o presidente da entidade trabalhista, Luiz José da Silva.

Ele considera “muito importante a união total e consistente dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando ativamente da luta da entidade nesta hora de negociação com o Sindicato patronal, quando o tão desejado fechamento de um bom acordo salarial depende muito da mobilização dos trabalhadores”.

Segundo Luiz, “é claro que os trabalhadores devem estar sempre unidos em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente não só agora, mas durante o ano inteiro, para o próprio bem deles mesmos, mas principalmente durante a campanha salarial da categoria, pois só assim a nossa luta poderá ser vitoriosa. Afinal, todos nós sabemos que só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, mas vale repetir: principalmente durante a nossa campanha salarial”.

Falando ao jornal “O Combate” sobre a sua expectativa em relação ao processo de negociação, Luiz disse acreditar que já no final de dezembro ou, no mais tardar, até meados de janeiro de 2024, a categoria já terá a renovação da sua atual Convenção, com a introdução de Termo Aditivo que vai estabelecer os novos valores dos salários e do tíquete-alimentação dos trabalhadores representados pelo SINDEDIF-JF. “Isso significa que já vêm aí melhorias salariais e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios de Juiz de Fora” – assinalou Luiz, esclarecendo que “a atual Convenção tem vigência por dois anos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, mas ela determina que ocorra a sua renovação por meio de Termo Aditivo na data-base de 1º de janeiro de 2024, o que vai acontecer muito em breve”.

Que este findar de ano seja momento de realizações e, principalmente, momento de renovarmos a Esperança, a Fraternidade, o Amor, baseando-nos no exemplo do grande Mestre Jesus Cristo.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

São os sinceros votos do

Sindicato dos Empregados nos Sindicatos e nas Entidades de Representações de Classe de Juiz de Fora – SESERC-JF

ANSELMO ÍTALO LEOPOLDINO – Presidente

e demais Diretores



Um novo ano surge no horizonte,

Renovando as esperanças de uma vida melhor.

Corramos todos à Divina Fonte

E bebamos da água viva que alivia o suor.

Esta é a mensagem com a qual queremos abraçar todas as pessoas de boa vontade, as autoridades constituídas, os senhores síndicos e as senhoras síndicas, os coirmãos sindicalistas, os contabilistas, enfim todas as pessoas, principalmente os companheiros trabalhadores, em especial os nossos associados.

Queremos também agradecer a todos que trabalharam para o fortalecimento da nossa categoria no decorrer do ano de 2023.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

São os sinceros votos do

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

Luiz José da Silva – Presidente

e demais diretores

É Natal.

Com o Menino Jesus,

surge a esperança no coração da humanidade.

Esperança de amor.

Esperança de um mundo melhor,

com uma sociedade mais justa,

mais fraterna, mais solidária e mais amiga.

Sem guerra.

Com paz e espírito humanitário.

Ao ensejo do transcurso do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e término de mais um ano, queremos agradecer penhoradamente a todos que no decorrer do ano de 2023 trabalharam e contribuíram para o fortalecimento da nossa classe, em especial aos nossos amigos associados. Aproveitamos a oportunidade para formular a todas essas pessoas, assim como às autoridades, aos trabalhadores e ao povo em geral, os nossos sinceros votos de FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO 2024.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora

Anderson Miranda Sá Stehling – Presidente

Diretores e funcionários