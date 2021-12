Campanha salarial dos frentistas continua sem definição

| Página 2 |

Iniciada no dia 17 de agosto, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região, assim como do restante do Estado de Minas Gerais, continua sem definição após mais uma rodada de negociação.

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina deste Estado já tiveram três reuniões com o MINASPETRO para negociação da pauta que foi encaminhada ao Sindicato patronal em agosto. A data-base da categoria (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho) é 1º de novembro.

Marcada para começar às 14h30 do dia 26 de outubro, na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, a primeira reunião da negociação referente à data-base de 2021 teve início às 14h45 e terminou às 16h25, durando, portanto, quase duas horas.

A segunda rodada de negociação também foi realizada na sede da entidade patronal, no dia 17 de novembro, e começou com bastante atraso. Agendada para começar às 13h30, ela foi iniciada pelo MINASPETRO às 14h32 e terminou às 18h12, durando, portanto, quase quatro horas.

A terceira reunião, também realizada na sede do Sindicato patronal, no dia 23 de novembro, e também marcada para começar às 13h30, teve início às 14h25, ou seja, com quase uma hora de atraso, e terminou às 16h48, durando, portanto, quase duas horas e meia.

“Proposta patronal de aumento salarial é zero” – afirma sindicalista

Nessas reuniões, os representantes dos trabalhadores e os da classe patronal debateram diversos assuntos de interesse dos empregados e empregadores dos postos de combustíveis de Minas Gerais.

Para não haver aglomeração de pessoas, em observância aos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19, as reuniões foram realizadas com presença de número reduzido de pessoas e cumprimento de outros protocolos de segurança, como, por exemplo, o uso de máscaras.

A terceira reunião, além de presencial, foi também por videoconferência, contando com a participação virtual de representantes de outras entidades sindicais de frentistas deste Estado, que estão atuando em conjunto em negociação coletiva, inclusive com pauta de reivindicações unificada.

Em todas as três reuniões, o Sindicato patronal não apresentou nenhuma contraproposta à reivindicação de reajuste salarial dos frentistas: “Pelo menos até agora, a proposta de aumento salarial da comissão negociadora do MINASPETRO é zero, porque já tivemos três rodadas de negociação e em nenhuma delas foi apresentada qualquer proposta de reajuste salarial para os frentistas. Sim, é isso mesmo, vale repetir: por incrível que pareça, ainda não recebemos nenhuma proposta patronal nesse sentido” – afirma o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini.