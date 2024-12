Comerciários continuam sem reajuste salarial

| Página 4 |

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, Silas Batista da Silva, informou que ainda não foi fechado acordo com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – SINDICOMÉRCIO-JF (Sindicato patronal) para celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, cuja data-base é 1º de outubro. “Entregamos a nossa pauta de reivindicações ao Sindicato patronal no final de agosto, iniciamos a negociação em setembro,já tivemos várias reuniões com o Sindicato patronal, mas ainda não conseguimos fechar acordo, sendo que a expectativa é de que a gente só consiga isso em janeiro, talvez” – afirmou o sindicalista.

Segundo Silas, o processo negocial está complicado, de forma que está difícil fechar a Convenção. “O processo de negociação não é um processo simples de resolver. Pelo contrário, a cada ano a gente percebe que as demandas, às vezes do lado patronal, às vezes do lado dos trabalhadores, sempre aumentam, e para conciliar isso, há sempre uma certa dificuldade. Assim, as dificuldades para negociação de uma CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), em qualquer ramo de atividade, são sempre complicadas e demoradas”.

Em seguida, o sindicalista enfatizou: “Neste ano, como sempre, estamos enfrentando diversas dificuldades e, após várias rodadas de negociação, todas muito desgastantes, ainda não conseguimos fechar acordo, mesmo já tendo se passado mais de dois meses após a nossa data-base”.

Perguntado se existe perspectiva consistente de fechamento de acordo até janeiro, Silas respondeu que “a perspectiva de acordo sempre existe, pois os canais de negociação sempre estão abertos, mas fica difícil a gente precisar uma data em que isso ocorrerá, já que geralmente quando se resolve uma das arestas,logo aparecem outras na hora de se fechar a Convenção,ou na hora de se redigir uma ou outra cláusula, mas temos certeza de que o acordo vai sair, e a data mais provável realmente é em janeiro, mesmo porque dezembro é um mês atípico, com festividades de Natal e fim de ano”.

Silas assinalou que “a data-base da categoria está garantida e, assim, quando sair o reajuste salarial, ele terá efeito retroativo a 1º de outubro, razão pela qual os empregadores terão que pagar aos seus funcionários todas as diferenças salariais acumuladas durante todo o período em que a negociação coletiva perdurar”. E o sindicalista arrematou: “Nós nunca começamos a negociação sem primeiro receber a garantia da data-base, que é uma coisa estritamente necessária”.

“… O anjo, porém, lhes disse:

Não temais, porquanto vos trago novas

de grande alegria que o será para

todo o povo: é que vos nasceu hoje,

na cidade de Davi, o Salvador, que

é Cristo; o Senhor”.

(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

Eis a mensagem com a qual queremos enviar o

nosso abraço fraterno a todas as pessoas que neste

momento festejam o Natal do Filho de Deus.

Ao findar mais um ano, desejamos agradecer a

todos que colaboraram, de uma ou de outra maneira,

para o fortalecimento da nossa laboriosa categoria

profissional.

Queremos agradecer especialmente aos nossos

companheiros comerciários que estiveram ao nosso

lado no decorrer do ano de 2024, lutando por

melhores salários e melhores condições de vida

e de trabalho.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

São os sinceros votos do

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA

Silas Batista da Silva

Presidente

Diretores e funcionários