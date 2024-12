Negociação salarial dos frentistas fica para 2025

| Página 3 |

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG (que representa os empregados dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens da Cidade e da Região)e as outras entidades sindicais que representam os demais frentistas de Minas Gerais se reunirammais uma vez com o Sindicato patronal para negociação da pauta de reivindicações da categoria.

Atuando em conjunto em negociação coletiva com pauta unificada, as entidades realizaram no dia 12 de dezembro a quarta rodada de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, objetivando a celebração de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

A reunião, realizada na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte, não produziu resultado positivo para o encerramento da campanha salarial da classe.

Segundo o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, “já tivemos quatro reuniões, mas ainda não recebemos nenhuma proposta digna de aceitação”.

Iniciada no dia 22 de agosto, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a sua pauta de reivindicações que está sendo negociada com o MINASPETRO, a campanha salarial da classe ainda vai demorar mais porque a entidade patronal “amarrou e empurrou a negociação para o próximo ano”, segundo Guizellini, que acrescentou: “Isso, nos últimos anos, só não aconteceu em 2022. Mas é sempre assim. Todo ano a história se repete. Então, os frentistas já estão acostumados com isso? Claro que não! Os frentistas estão, na verdade, cansados disso, além de revoltados e indignados com tanto descaso”.

Em 2022, o MINASPETRO fechou acordo com as entidades sindicais dos frentistas em apenas 16 dias, após duas reuniões, mas isso foi uma exceção, pois a campanha salarial dos frentistas de Minas Gerais sempre demorou muito para ser concluída porque, segundo Guizellini,“o Sindicato patronalsempre arrastou durante vários meses o processo de negociação com as entidades sindicais que representam os frentistas neste Estado. Vale lembrar que a campanha salarial de 2021, por exemplo, durou quase oito meses”.

“Queríamos nova reunião nos próximos dias, mas Minaspetro disse que só podia se reunir em 2025” – diz Guizellini

Desde o dia 8 de outubro, quando houvea primeira rodada de negociação, o SINTRAPOSTO-MG e as outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina deste Estado já realizaram quatro reuniões com o MINASPETRO (a segunda reunião aconteceu no dia 13 de novembro e a terceira no dia 27 de novembro) para negociação da pauta que foi entregue ao Sindicato patronal em setembro, ou seja, com muita antecedência, já que a data-base da categoria (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a celebração de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria) é 1º de novembro.

Diante da dificuldade de acordo, a reunião foi encerrada sem uma definição. As entidades resolveram marcar nova rodada de negociação. De acordo com o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, “os representantes dos frentistas queriam que a nova reunião fosse agendada para os próximos dias, mas o MINASPETRO disse que só podia se reunir novamente com a bancada dos trabalhadores em 2025”. Assim, ficou tudo para o próximo ano, tendo ficado agendado novo encontro para o dia 6 de fevereiro.

Guizellini disse que conta com o apoio de todos os trabalhadores representados pelo SINTRAPOSTO-MG na luta por melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a classe. “Só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando, principalmente nesta hora difícil de negociação salarial, quando o apoio dos trabalhadores à nossa luta é extremamente necessário para que possamos ter mais força na mesa de negociação. Os trabalhadores, portanto, precisam ir mais ao Sindicato, participar mais ativamente e apoiar mais essa luta, que não é só nossa, mas deles também, pois só o apoio maciço dos trabalhadores à diretoria do Sindicato é capaz de fortalecer a campanha salarial dessa tão importante classe profissional” – assinalou o sindicalista.

“…E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo; ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados”.

(O Evangelho segundo Mateus 1:20-21)

Com esta mensagem, queremos abraçar afetuosamente todos os companheiros trabalhadores que ajudam a construir, com o seu trabalho, o progresso do País e a grandeza da Nação. E queremos também agradecer a todos que, de uma ou de outra maneira, contribuíram durante o ano de 2024para o fortalecimento da nossa categoria.

A todos, um Natal e Ano Novo de muito amor e paz.

São os sinceros votos do

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG

Paulo Guizellini – Presidente

Diretores e funcionários

“O Combate” deseja a todos um FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO