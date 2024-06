O evento, que acontece na próxima terça-feira (11), capacitará profissionais da contabilidade da Zona da Mata e ainda está recebendo inscrições

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG) promove, no dia 11 de junho, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata, em Juiz de Fora. O evento integra o projeto “CRCMG mais perto de você” e será realizado no auditório do Constantino Hotel, localizado na Rua Santo Antônio, n.º 765, Centro.

Com o objetivo de promover o aprimoramento profissional e a troca de experiências entre os profissionais da contabilidade da região, o seminário oferecerá palestras com temas técnicos e voltados para o desenvolvimento humano, aplicados à gestão das organizações contábeis.

A presidente do CRCMG, Suely Marques, destaca que o seminário é uma importante iniciativa para que os contadores da região possam se manter atualizados. “Estamos honrados em realizar o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional em Juiz de Fora, escolhida para representar a Região da Zona da Mata. Os seminários do projeto ‘CRCMG mais perto de você’ são oportunidades valiosas, pois fortalecem a nossa comunidade contábil em outras cidades do estado e impulsionam o desenvolvimento da área.”, afirma.

Durante o seminário, serão realizadas as palestras:

“Desenvolvimento profissional” , com Andrezza Célia Moreira, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG;

, com Andrezza Célia Moreira, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG; “A Reforma Tributária e os regimes especiais de tributação: entenda os efeitos, impactos e as oportunidades” , com Christiane Ferraz, consultora tributária e auditora independente pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon);

, com Christiane Ferraz, consultora tributária e auditora independente pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon); “Mente produtiva para empreender”, com Rafael Nunes, psicólogo, especialista em Gestão para Resultados e em Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance.

O evento será gratuito e pontuado no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) e tem como público-alvo os profissionais da contabilidade e os estudantes de Ciências Contábeis da região. A inscrição deve ser realizada no portal do CRCMG (www.crcmg.org.br) ou pelo hotsite do seminário: https://seminarios.crcmg.org.br/juiz-de-fora/.

Os participantes que desejarem participar de uma ação solidária podem levar, no dia e local do evento, um litro de água de coco ou uma lata de leite em pó. O Conselho doará as arrecadações a uma instituição de caridade da região.

PROGRAMAÇÃO

Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata

18h – Credenciamento e café de boas-vindas

19h – Abertura, com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira

19h15min – Momento “Desenvolvimento profissional”, com a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG, contadora Andrezza Célia Moreira

19h30min – Palestra “A Reforma Tributária e os regimes especiais de tributação: entenda os efeitos, impactos e as oportunidades”, com Christiane Ferraz, consultora tributária, auditora independente; pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, com especialização em International Financial Reporting Standards (IFRS) – Societário e Tributário

20h30min – Visita à feira de negócios

20h45min – Palestra “Mente produtiva para empreender”, com Rafael Nunes, psicólogo, especialista em Gestão para Resultados e em Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance

21h45min – Encerramento

Certificado e pontuação no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) somente para os inscritos presentes.

AÇÃO SOLIDÁRIA:

Levar no dia e local do evento um litro de água de coco ou uma lata de leite em pó integral, que serão doados a uma instituição de caridade.

Serviço:

Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata

Horário: 18h às 22h

Local: Auditório do Constantino Hotel (Rua Santo Antônio, n.º 765, Centro, Juiz de Fora – MG)

Inscrição gratuita: https://www.crcmg.org.br – https://seminarios.crcmg.org.br/juiz-de-fora/

