O dia especial de um trabalhador essencial

Sindicato quer pagamento dobrado para aquele que trabalhar nesse dia

| Página 4 |

Ele está sempre nas entradas e saídas de edifícios residenciais e comerciais, galerias, escolas, hotéis, empresas, indústrias, escritórios e outros estabelecimentos, atendendo quem chega, respondendo a perguntas de quem procura alguém ou deseja algo nesses locais, entregando correspondências, dando informações a visitantes e outras pessoas, vigiando esses lugares, observando a entrada e a saída de pessoas e veículos, e até advertindo (claro que de maneira educada e amistosa) as pessoas que perturbem o sossego e a ordem desses locais ou ultrapassem os limites de seus direitos.

Essas dicas já são suficientes para se perceber quem é a pessoa que tem essas funções?

Claro, não há nenhuma dúvida: É O PORTEIRO!

O porteiro tem que ser educado, cortês, solícito e agradável para transmitir uma boa imagem do local em que trabalha. Há quem diga que o porteiro é o “cartão de visitas” do estabelecimento.

Em 9 de junho é comemorado o Dia do Porteiro, profissional essencial em vários locais de trabalho, inclusive em condomínios.

Segundo o presidente do Sindicato que representa esses trabalhadores nesta Cidade(Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF), Luiz José da Silva, há anos a entidade vem lutando perante o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira(Sindicato patronal) pela criação do“DIA DA CATEGORIA” em nível convencional, ou seja, instituindo tal dia especial através da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. “A nossa luta é no sentido de incluir na Convenção uma cláusula instituindo o Dia da Categoria, isto é, declarando o dia 09 (nove) de junho como sendo o dia dos trabalhadores abrangidos pela Convenção, sendo garantida a remuneração dobrada das horas trabalhadas nesse dia, para que os porteiros e demais empregados dos condomínios de Juiz de Fora possam comemorar esse dia com um pouco mais de alegria, recebendo remuneração dobrada quando trabalharem nesse dia que lhes é dedicado” – afirma Luiz.

Mas enquanto isso não acontece, pois o Sindicato ainda não conseguiu lograr êxito nessa luta, já que o Sindicato patronal, argumentando que os condomínios não podem arcar com mais despesa, tem resistido muito a essa reivindicação dos trabalhadores do setor, os porteiros de Juiz de Fora continuam a comemorar o seu dia recebendo homenagens de síndicos, condôminos, empresários, pessoas gradas do povo e, especial e expressamente, as homenagens da entidade sindical que representa a categoria (ver nesta página mensagem do Sindicato para os porteiros).

AOS PORTEIROS

Com total sinceridade e singeleza de coração, queremosenviar o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns, a todos os COMPANHEIROS PORTEIROS de condomínios residenciais, comerciais e mistos de Juiz de Fora pelo “DIA DO PORTEIRO” (9 de Junho).

Vale lembrar que é o PORTEIRO quem trabalha exaustivamente na dianteira do condomínio, atendendo os condôminos e as pessoas que chegam ao local.

Com seu valioso e precioso trabalho, o PORTEIRO desempenha o seu importante papel para garantir o bem-estar dos condôminos e a tranquilidade do condomínio.

A propósito, é bom lembrar também que uma pesquisa divulgada em 2012 revelou que os porteiros são os melhores amigos dos idosos.

Por esta e outras razões, todos os PORTEIROS merecem os cumprimentos e as homenagens de todas as pessoas, especialmente os cumprimentos e as sinceras homenagens do



Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

Luiz José da Silva – Presidentee demais diretores