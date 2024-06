Trabalhadores das imobiliárias iniciam campanha salarial

| Página 3 |

Aconteceu no dia 24 de abril a Assembleia Geral dos empregados nas empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais (imobiliárias e administradoras de condomínios) de Juiz de Fora para elaboração e aprovação da pauta de reivindicações da categoria a ser negociada com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, que representa a classe patronal, com vistas à celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025.

A reunião ocorreu na sede do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores. Na ocasião, eles elaboraram, discutiram e aprovaram a pauta, dando início à campanha salarial deste ano.

Durante a assembleia, o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, salientou que “dentro em breve, estaremos iniciando a negociação com o Sindicato patronal para renovação da Convenção desses companheiros trabalhadores, quando então serão estabelecidos reajustes salariais e vários outros benefícios para a categoria”.

O sindicalista ressaltou também que “os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se unir em torno da direção do Sindicato de maneira total e consistente, para o próprio bem deles mesmos, pois só assim a campanha salarial poderá ter êxito. Afinal, só a união faz a força, e é dela que estamos sempre precisando, principalmente durante a campanha salarial”.

A pauta já foi encaminhada pelo SINDEDIF-JF ao Sindicato patronal. Agora, será realizada uma reunião entre os dois Sindicatos para o início da negociação com vistas à celebração da nova Convenção, que vai vigorar até o dia 30 de abril de 2025, sendo que esse instrumento normativo é renovado a cada ano, sempre no dia 1º de maio, data-base da categoria.

Bairro Santo Antônio, berço de Juiz de Fora

Juiz de Fora nasceu aqui, no Bairro Santo Antônio (foto), antigo “Morro da Boiada”, que foi o primeiro povoado desta Cidade, conforme conta a História.

No dia 31 de maio Juiz de Fora completa 174 anos de emancipação política. Este Município nasceu no Bairro Santo Antônio, antigo “Morro da Boiada”, que foi o primeiro povoado desta Cidade, conforme conta a História.

“Lá pelo ano de 1837, em uma dessas manhãs que devia ter sido quente e ensolarada, os barulhentos trabalhadores do Eng. Henrique Guilherme Fernando Halfeld, em sua faina de abridores de estrada, rasgando o terreno em uma faixa que, de Vila Rica a Paraibuna, viria pôr em contato o sertão de Minas com o Rio de Janeiro, na algazarra alegre de suas vozes e no martelar contínuo de suas ferramentas, vieram despertar a pacata população do lendário morro da Boiada”. Assim a extinta revista “O Lince” iniciava uma matéria intitulada “Resumo histórico” em sua edição comemorativa do centenário de Juiz de Fora em maio de 1950.

O lendário morro da Boiada, mencionado pela revista, é o bairro Santo Antônio, o primeiro povoado de Juiz de Fora. Segundo a referida revista, “em 1850 a povoação foi elevada a Vila pela lei provincial número 472, de 31/V/850, com a denominação de Vila de Santo Antônio do Paraibuna. O progresso continuou e pouco tempo depois era a Vila elevada à categoria de cidade”.

Ainda de acordo com “O Lince”, “a instalação da nova cidade foi realizada sob pompas especiais em uma solenidade memorável no dia 7 de Setembro de 1856, sendo considerados seus fundadores: Henrique Guilherme Fernando Halfeld, o Barão de Ibertioga, o Barão de Juiz de Fora, Antônio e Manoel Dias Tostes, Cel. Mariano Procópio Ferreira Lage e Bernardo Mascarenhas”.

À “Manchester Mineira” os parabéns do jornal “O Combate”.