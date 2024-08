Frentistas iniciam campanha salarial com muita antecedência

| Página 2 |

Embora a data-base (ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores em decorrência da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho) dos empregados dos postos de combustíveis de Minas Gerais seja 1º de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, que representa esses funcionários nesta Região, já está se movimentando no sentido de intensificar e agilizar a nova campanha salarial da categoria.

Assim, objetivando adiantar o processo de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, o SINTRAPOSTO-MGrealizou no dia 22 de agosto a assembleia geral destinada a elaborar, discutir e votar a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal.

A assembleia foi dirigida pelo presidente interino do Sindicato, Rômulo de Oliveira Garbero, pois opresidente efetivo, Paulo Guizellini, se licenciou do cargo para se candidatar a vereador em Juiz de Fora pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista).

Ao abrir a campanha salarial de 2024, Rômulo conclamou toda a categoria representada pelo SINTRAPOSTO a lutar ao lado da direção do Sindicato, participando ativamente das assembleias da classe e apoiando integralmente a luta da diretoria pela conquista de melhorias salariais e melhores condições de vida e de trabalho para toda a classe.

Os trabalhadores que compareceram à assembleia manifestaram total apoio à direção do SINTRAPOSTO e, depois de muitos debates, aprovaram por unanimidade a referida pauta.

Sobre o fato de a assembleia ter sido realizada mais de dois meses antes da data-base, Rômulo salientou: “Resolvemos iniciar a campanha salarial de 2024 com grande antecedência para que neste ano haja agilização da negociação coletiva, razão pela qual esperamos que em 2024 o MINASPETRO (Sindicato patronal) agilize o processo de negociação salarial com as entidades sindicais que representam os trabalhadores dos postos de combustíveis em Minas Gerais”. Em seguida, o sindicalista acrescentou: “Esperamos que desta vez não haja a demora que sempre houve. Estamos acreditando que o Sindicato patronal vai colaborar para isso, agilizando a negociação até mesmo como uma forma de compensar a demora que houve nas negociações em anos anteriores”.

A pauta já foi encaminhada ao Sindicato patronal pelo SINTRAPOSTO-MG, juntamente com um ofício pedindo a marcação de uma reunião para negociação das propostas dos trabalhadores contidas na referida minuta.

Agora, o SINTRAPOSTO-MG está aguardando que o MINASPETRO agende a primeira rodada de negociação referente à data-base de 2024.

