Na 3ª reunião, Sindicatos não chegam a acordo sobre reajuste salarial dos trabalhadores dos condomínios

| Página 2 |

Aconteceu no dia 12 de dezembro, na sede do Sindicato patronal, a terceira rodada de negociação da campanha salarial dos empregados dos condomínios de Juiz de Fora, que teve início no dia 14 de outubro, quando houve a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações que está sendo negociada com a entidade patronal.

A data-base (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de outros benefícios aos trabalhadores com a celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria é 1º de janeiro, mas, conforme “O Combate” já noticiou, o Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF, que representa esses trabalhadores, e o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira – SINDICON (entidade patronal) resolveram agilizar a negociação coletiva referente à data-base de 2020, realizando, no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Sindicato patronal, a primeira reunião da negociação coletiva do próximo ano.

No dia 20 de novembro, ocorreu a segunda rodada de negociação, também na sede da entidade patronal.

Na terceira reunião, tal como aconteceu nas duas reuniões anteriores, os representantes da categoria profissional e os da classe patronal debateram vários assuntos de interesse dos trabalhadores e dos empregadores durante cerca de uma hora, mas não chegaram a um acordo sobre o índice de reajuste a ser aplicado aos salários dos trabalhadores a partir de 1º de janeiro de 2020 e nem sobre o novo valor do tíquete-alimentação.

Diante da dificuldade de acordo, a negociação foi suspensa e será realizado novo encontro nos próximos dias.

Nas três rodadas de negociação, o presidente do SINDICON, Márcio Vinícius dos Santos Tavares, fez diversas ponderações sobre os pedidos constantes da pauta de reivindicações que lhe foi encaminhada pelo SINDEDIF-JF e apresentou suas contrapropostas, que foram examinadas pelos representantes da categoria profissional.

Agora, as contrapropostas patronais serão analisadas e avaliadas pelos trabalhadores, conforme informou o presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva, em entrevista ao jornal “O Combate”.

Luiz disse que a direção do Sindicato, antes da próxima reunião, vai examinar com os trabalhadores dos condomínios a possibilidade de aceitar ou rejeitar as contrapropostas colocadas na mesa de negociação pelo Sindicato patronal. Assim, tais contrapropostas deverão ser respondidas pelo SINDEDIF-JF na próxima rodada de negociação.

Luiz acredita que até o início de janeiro do próximo ano a categoria já terá nova Convenção, quando então os valores dos salários e do tíquete-alimentação dos trabalhadores representados pelo SINDEDIF-JF serão reajustados. “Isso significa que já vêm aí melhorias salariais e outros benefícios para os trabalhadores e as trabalhadoras dos condomínios de Juiz de Fora, inclusive dos shoppings centers” – assinala o sindicalista.

É Natal.

Com o Menino Jesus,

surge a esperança no coração da humanidade.

Esperança de amor.

Esperança de um mundo melhor,

com uma sociedade mais justa,

mais fraterna, mais solidária e mais amiga.

Sem guerra.

Com paz e espírito humanitário.



Ao ensejo do transcurso do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e término de mais um ano, queremos agradecer penhoradamente a todos que no decorrer do ano de 2019 trabalharam e contribuíram para o fortalecimento da nossa classe, em especial aos nossos amigos associados. Aproveitamos a oportunidade para formular a todas essas pessoas, assim como às autoridades, aos trabalhadores e ao povo em geral, os nossos sinceros votos de FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO 2020.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora

Anderson Miranda Sá Stehling – Presidente

Diretores e funcionários

Um novo ano surge no horizonte,

Renovando as esperanças de uma vida melhor.

Corramos todos à Divina Fonte

E bebamos da água viva que alivia o suor.



Esta é a mensagem com a qual queremos abraçar todas as pessoas de boa vontade, as autoridades constituídas, os senhores síndicos e as senhoras síndicas, os coirmãos sindicalistas, os contabilistas, enfim todas as pessoas, principalmente os companheiros trabalhadores, em especial os nossos associados.

Queremos também agradecer a todos que trabalharam para o fortalecimento da nossa categoria no decorrer do ano de 2019.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

São os sinceros votos do

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – SINDEDIF-JF

Luiz José da Silva – Presidente

e demais diretores